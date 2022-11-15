Британка, приютившая беженку с Украины, заявила о кошмарных последствиях обвинений в рабстве

Приютившая украинку жительница Великобритании Ханна Дебенхэм призналась, что пережила настоящий кошмар после того, как украинская 36-летняя беженка обратилась в полицию с обвинениями в рабстве. За такое обвинение она может получить пожизненный срок.
«Мы спонсировали ее, но она только обвиняла меня», — приводит The Daily Mail слова Дебенхэм. Британка отметила, что поначалу все было хорошо. После взаимопонимание начало рушиться, так как беженка не имела привычки убирать за собой, а когда хозяйка жилья не смогла отвезти ее на прием в госучреждение, случился скандал. Также Дебенхэм добавила, что из-за ложных обвинений могла рухнуть ее карьера медика.
Ранее газета The Independent сообщала, что в Соединенном Королевстве за один месяц на 22 процента увеличилось число украинских беженцев, которые в качестве бездомных обращаются за помощью к местным властям. Это «шокировало» депутата британского парламента Лейлу Моран.
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Приютившая украинку жительница Великобритании Ханна Дебенхэм призналась, что пережила настоящий кошмар после того, как украинская 36-летняя беженка обратилась в полицию с обвинениями в рабстве. За такое обвинение она может получить пожизненный срок. «Мы спонсировали ее, но она только обвиняла меня», — приводит The Daily Mail слова Дебенхэм. Британка отметила, что поначалу все было хорошо. После взаимопонимание начало рушиться, так как беженка не имела привычки убирать за собой, а когда хозяйка жилья не смогла отвезти ее на прием в госучреждение, случился скандал. Также Дебенхэм добавила, что из-за ложных обвинений могла рухнуть ее карьера медика. Ранее газета The Independent сообщала, что в Соединенном Королевстве за один месяц на 22 процента увеличилось число украинских беженцев, которые в качестве бездомных обращаются за помощью к местным властям. Это «шокировало» депутата британского парламента Лейлу Моран.