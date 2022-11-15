В туалете челябинского санатория нашли женский труп

В следственном отделе по городу Кыштым проводится проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кыштыме (Челябинская область) на территории санатория «Дальняя дача» в туалете на втором этаже обнаружили труп женщины 1957 года рождения. Обстоятельства смерти отдыхающей выясняют правоохранительные органы.

«Труп женщины был обнаружен в санатории „Дальняя дача“ в туалете в минувшее воскресенье, 13 октября. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. В следственном отделе по городу Кыштым проводится проверка», — цитирует слова старшего следователя по Кыштыму СКР Татьяны Зебольд газета «Кыштымский рабочий».

Известно, что умершая — уроженка Челябинска. Женщина имела проблемы со здоровьем и с 7 ноября проходила лечение на «Дальней даче» по путевке.

Санаторий «Дальняя Дача» был открыт в 1933 году. В 1948 году его передали в ведение советского атомпрома, где поправляли здоровье работники ядерного производства. В советские времена простым гражданам попасть в здравницу было практически невозможно.