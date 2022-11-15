Отремонтированный двор стал причиной ссоры двух курганских депутатов

16 ноября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Спор депутатов произошел на комиссии гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты гордумы Кургана Анастасия Денисенко и Максим Пивоваров поспорили на заседании из-за того, что у последнего в списке наказов на 2023 год был включен уже отремонтированный двор. Об этом стало известно 16 ноября на совместном заседании комиссий гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Вот у Максима Владимировича наказ, который уже выполнен. Зачем его включать? Я против этого. Зачем включать то, что уже сделано? Акты уже должны быть подписаны. В любом случае они закрыты были 2022 годом», — сообщила Денисенко. Она рассказала, что ей избиратели пожаловались на достаточное количество несделанных объектов, и она включила их в наказ. Денисенко предположила, что у Пивоварова возможно было недостаточно таких объектов, поэтому в наказы включили этот. Пивоваров ответил ей, что включить этот наказ было не его предложением, а департамента. Участники комиссии предположили, что в этом дворе еще планируют что-то отремонтировать, поэтому он был включен в наказ.

Депутаты гордумы Кургана Анастасия Денисенко и Максим Пивоваров поспорили на заседании из-за того, что у последнего в списке наказов на 2023 год был включен уже отремонтированный двор. Об этом стало известно 16 ноября на совместном заседании комиссий гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Вот у Максима Владимировича наказ, который уже выполнен. Зачем его включать? Я против этого. Зачем включать то, что уже сделано? Акты уже должны быть подписаны. В любом случае они закрыты были 2022 годом», — сообщила Денисенко. Она рассказала, что ей избиратели пожаловались на достаточное количество несделанных объектов, и она включила их в наказ. Денисенко предположила, что у Пивоварова возможно было недостаточно таких объектов, поэтому в наказы включили этот. Пивоваров ответил ей, что включить этот наказ было не его предложением, а департамента. Участники комиссии предположили, что в этом дворе еще планируют что-то отремонтировать, поэтому он был включен в наказ.