В Челябинскую область прибыли эвакуированные из Херсона

По словам Ирины Буториной, первые заявки от эвакуированных на получение выплат находятся в обработке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинскую область начали приезжать эвакуированные из Херсона жители. Как сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, в ведомство стали поступать заявки на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

«У нас поступили заявления на получение выплаты. Мы их отрабатываем в соответствие с действующим законодательством», — сообщила URA.RU Буторина.

По словам министра, пока точное количество заявлений, принятых за неделю, назвать сложно. Они находятся в обработке, и проверяются.

Жителям, в экстренном порядке покинувшим Херсон и переехавшим в Челябинскую область, положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, а также соцвыплата на приобретение жилого помещения. Соответствующее постановление подписал губернатор области Алексей Текслер.

Жителям Херсона предложили эвакуироваться на российские территории в рамках перегруппировки российских войск. Военные оказывали помощь жителям при эвакуации. 11 ноября российские войска полностью покинули правый берег Днепра.