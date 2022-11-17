17 ноября 2022

В Челябинскую область прибыли эвакуированные из Херсона

© Служба новостей «URA.RU»
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ЗСО. Омбудсмены. Челябинск, буторина ирина
По словам Ирины Буториной, первые заявки от эвакуированных на получение выплат находятся в обработке Фото:
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В Челябинскую область начали приезжать эвакуированные из Херсона жители. Как сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, в ведомство стали поступать заявки на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

«У нас поступили заявления на получение выплаты. Мы их отрабатываем в соответствие с действующим законодательством», — сообщила URA.RU Буторина.

По словам министра, пока точное количество заявлений, принятых за неделю, назвать сложно. Они находятся в обработке, и проверяются.

Жителям, в экстренном порядке покинувшим Херсон и переехавшим в Челябинскую область, положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, а также соцвыплата на приобретение жилого помещения. Соответствующее постановление подписал губернатор области Алексей Текслер.

Жителям Херсона предложили эвакуироваться на российские территории в рамках перегруппировки российских войск. Военные оказывали помощь жителям при эвакуации. 11 ноября российские войска полностью покинули правый берег Днепра.

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В Челябинскую область начали приезжать эвакуированные из Херсона жители. Как сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, в ведомство стали поступать заявки на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. «У нас поступили заявления на получение выплаты. Мы их отрабатываем в соответствие с действующим законодательством», — сообщила URA.RU Буторина. По словам министра, пока точное количество заявлений, принятых за неделю, назвать сложно. Они находятся в обработке, и проверяются. Жителям, в экстренном порядке покинувшим Херсон и переехавшим в Челябинскую область, положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, а также соцвыплата на приобретение жилого помещения. Соответствующее постановление подписал губернатор области Алексей Текслер. Жителям Херсона предложили эвакуироваться на российские территории в рамках перегруппировки российских войск. Военные оказывали помощь жителям при эвакуации. 11 ноября российские войска полностью покинули правый берег Днепра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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