Переехавшим в Челябинскую область жителям Херсона выплатят по 100 тысяч рублей

15 ноября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Жители Херсона получат деньги на жилье и обустройство Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о выплатах жителям Херсона, в экстренном порядке переехавшим в Челябинскую область. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Предоставляются следующие меры поддержки: единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей, социальная выплата на приобретение жилого помещения на основании выдаваемого государственного жилищного сертификата, подтверждающего право гражданина на социальную выплату. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Ответственными за исполнение постановление определили министерство социальных отношений и минстрой региона. На первом лежит формирование списков граждан, которым должна предоставляться единовременная выплата. Второе отвечает за списки граждан, по которым приняты решения о предоставлении соцвыплат по жилищным сертификатам. Списки на единовременную выплату будут формироваться каждую неделю и передаваться в минстрой региона. Оттуда оба списка будут направляться в «Фонд развития территорий». Перегруппировка российских войск под Херсоном произошла 11 ноября. Армия РФ перешла на левый берег Днепра после подрыва Антоновского моста. Этот маневр был санкционирован главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Жителям оказывалась полная помощь при эвакуации из города.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о выплатах жителям Херсона, в экстренном порядке переехавшим в Челябинскую область. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Предоставляются следующие меры поддержки: единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей, социальная выплата на приобретение жилого помещения на основании выдаваемого государственного жилищного сертификата, подтверждающего право гражданина на социальную выплату. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Ответственными за исполнение постановление определили министерство социальных отношений и минстрой региона. На первом лежит формирование списков граждан, которым должна предоставляться единовременная выплата. Второе отвечает за списки граждан, по которым приняты решения о предоставлении соцвыплат по жилищным сертификатам. Списки на единовременную выплату будут формироваться каждую неделю и передаваться в минстрой региона. Оттуда оба списка будут направляться в «Фонд развития территорий». Перегруппировка российских войск под Херсоном произошла 11 ноября. Армия РФ перешла на левый берег Днепра после подрыва Антоновского моста. Этот маневр был санкционирован главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Жителям оказывалась полная помощь при эвакуации из города.