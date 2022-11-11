Военкоры заявили о выходе ВС РФ с правого берега Днепра 11 ноября 2022 в 13:19 Размер текста - 17 + Российские войска вышли с правого берега Днепра, сообщают журналисты Фото: Минобороны России/Евгений Кель новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска покинули правый берег Днепра. Это произошло в ночь на 11 ноября. «Этой ночью последние части российских войск покидают правый берег Днепра. Эвакуация происходит в ночное время суток», — передают военкоры РИА Новости, присутствующие на месте. Войска уходили в штатном порядке. Для того, чтобы их не обнаружила разведка Украины, применялась световая маскировка. Войска переправлялись по понтонам, а техника следовала по Антоновскому мосту. В четверг Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск на правый берег Днепра. Это решение было принято из-за опасения подрыва Украиной Каховской ГЭС. Российские войска покинули правый берег Днепра. Это произошло в ночь на 11 ноября. «Этой ночью последние части российских войск покидают правый берег Днепра. Эвакуация происходит в ночное время суток», — передают военкоры РИА Новости, присутствующие на месте. Войска уходили в штатном порядке. Для того, чтобы их не обнаружила разведка Украины, применялась световая маскировка. Войска переправлялись по понтонам, а техника следовала по Антоновскому мосту. В четверг Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск на правый берег Днепра. Это решение было принято из-за опасения подрыва Украиной Каховской ГЭС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям