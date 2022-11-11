Военкоры заявили о выходе ВС РФ с правого берега Днепра

Российские войска вышли с правого берега Днепра, сообщают журналисты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска покинули правый берег Днепра. Это произошло в ночь на 11 ноября.
«Этой ночью последние части российских войск покидают правый берег Днепра. Эвакуация происходит в ночное время суток», — передают военкоры РИА Новости, присутствующие на месте.
Войска уходили в штатном порядке. Для того, чтобы их не обнаружила разведка Украины, применялась световая маскировка. Войска переправлялись по понтонам, а техника следовала по Антоновскому мосту.
В четверг Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск на правый берег Днепра. Это решение было принято из-за опасения подрыва Украиной Каховской ГЭС.
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