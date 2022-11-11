Военкоры заявили о выходе ВС РФ с правого берега Днепра

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Ко Дню инженерных войск-2019, война, танк
Российские войска вышли с правого берега Днепра, сообщают журналисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска покинули правый берег Днепра. Это произошло в ночь на 11 ноября.

«Этой ночью последние части российских войск покидают правый берег Днепра. Эвакуация происходит в ночное время суток», — передают военкоры РИА Новости, присутствующие на месте.

Войска уходили в штатном порядке. Для того, чтобы их не обнаружила разведка Украины, применялась световая маскировка. Войска переправлялись по понтонам, а техника следовала по Антоновскому мосту.

В четверг Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск на правый берег Днепра. Это решение было принято из-за опасения подрыва Украиной Каховской ГЭС.

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Российские войска покинули правый берег Днепра. Это произошло в ночь на 11 ноября. «Этой ночью последние части российских войск покидают правый берег Днепра. Эвакуация происходит в ночное время суток», — передают военкоры РИА Новости, присутствующие на месте. Войска уходили в штатном порядке. Для того, чтобы их не обнаружила разведка Украины, применялась световая маскировка. Войска переправлялись по понтонам, а техника следовала по Антоновскому мосту. В четверг Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск на правый берег Днепра. Это решение было принято из-за опасения подрыва Украиной Каховской ГЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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