Власти Украины изучат видео с расстрелом российских пленных

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украинские власти расследуют видеозапись, сказала Ольга Стефанишина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти заявляют, что расследуют видеозапись, в которой Вооруженные Силы Украины (ВСУ) расстреливают российских военнослужащих. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина.

«Конечно, украинские власти расследуют это видео», — сказала Ольга Стефанишина. Ее слова приводит издание CNBC.

18 ноября в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавших в плен в ЛНР. Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинских националистов, виновных в расстреле российских пленных военнослужащих, ждет возмездие.

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Украинские власти заявляют, что расследуют видеозапись, в которой Вооруженные Силы Украины (ВСУ) расстреливают российских военнослужащих. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина. «Конечно, украинские власти расследуют это видео», — сказала Ольга Стефанишина. Ее слова приводит издание CNBC. 18 ноября в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавших в плен в ЛНР. Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинских националистов, виновных в расстреле российских пленных военнослужащих, ждет возмездие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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