Власти Украины изучат видео с расстрелом российских пленных

Украинские власти расследуют видеозапись, сказала Ольга Стефанишина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские власти заявляют, что расследуют видеозапись, в которой Вооруженные Силы Украины (ВСУ) расстреливают российских военнослужащих. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина.
«Конечно, украинские власти расследуют это видео», — сказала Ольга Стефанишина. Ее слова приводит издание CNBC.
18 ноября в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавших в плен в ЛНР. Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинских националистов, виновных в расстреле российских пленных военнослужащих, ждет возмездие.