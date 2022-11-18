МИД РФ: причастных к расстрелу российских военнопленных ждет возмездие

18 ноября 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Захарова призвала международные организации осудить казнь российских военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинских националистов, виновных в расстреле российских пленных военнослужащих, ждет возмездие. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова, также потребовав, чтобы международные организации осудили это преступление. «Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет», — приводит сайт МИД РФ слова Захаровой. Представитель министерства напомнила, что Запад поддерживает подобные действия Киева. «Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты», — заключила она. Захарова также обратила внимание, что расстрел проводили именно военнослужащие вооруженных сил Украины, а не националистический батальон «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ). 18 ноября в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавшим в плен в ЛНР. В следственном комитете РФ возбудили уголовное дело, а Минобороны России назвало бойцов ВСУ «выродками». В ООН сообщили, что изучают видеоролик.

Украинских националистов, виновных в расстреле российских пленных военнослужащих, ждет возмездие. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова, также потребовав, чтобы международные организации осудили это преступление. «Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет», — приводит сайт МИД РФ слова Захаровой. Представитель министерства напомнила, что Запад поддерживает подобные действия Киева. «Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты», — заключила она. Захарова также обратила внимание, что расстрел проводили именно военнослужащие вооруженных сил Украины, а не националистический батальон «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ). 18 ноября в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавшим в плен в ЛНР. В следственном комитете РФ возбудили уголовное дело, а Минобороны России назвало бойцов ВСУ «выродками». В ООН сообщили, что изучают видеоролик.