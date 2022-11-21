В Кремле ответили Зеленскому на слова о переговорах

Песков: Россия достигнет всех своих целей

21 ноября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Россия при любых условиях добьется своих целей, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не обращает внимания на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские власти желают добиться переговорами нужного для себя затишья, она всего лишь хочет добиться своих целей. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет. А достигнуть этих целей можно разными способами и в разных форматах. Президент России Путин уже говорил об этом, что смена власти на Украине не входит в эти цели», — заявил Песков.

Россия не обращает внимания на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские власти желают добиться переговорами нужного для себя затишья, она всего лишь хочет добиться своих целей. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет. А достигнуть этих целей можно разными способами и в разных форматах. Президент России Путин уже говорил об этом, что смена власти на Украине не входит в эти цели», — заявил Песков.