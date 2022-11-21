В Кремле ответили Зеленскому на слова о переговорах

Песков: Россия достигнет всех своих целей
© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Россия при любых условиях добьется своих целей, заявил Песков Фото:

Россия не обращает внимания на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские власти желают добиться переговорами нужного для себя затишья, она всего лишь хочет добиться своих целей. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет. А достигнуть этих целей можно разными способами и в разных форматах. Президент России Путин уже говорил об этом, что смена власти на Украине не входит в эти цели», — заявил Песков.

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Россия не обращает внимания на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские власти желают добиться переговорами нужного для себя затишья, она всего лишь хочет добиться своих целей. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет. А достигнуть этих целей можно разными способами и в разных форматах. Президент России Путин уже говорил об этом, что смена власти на Украине не входит в эти цели», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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