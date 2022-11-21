Пермская биатлонистка, голодавшая на Олимпиаде в Пекине, родила

Биатлонистка из Чайковского Пермского края Валерия Васнецова, которая голодала на карантине во время Олимпиады в Пекине, родила дочь. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм), опубликовав фото новорожденной.
«Знакомьтесь, Каюмова Софья Рустамовна. Вес: 3140, рост: 52 см, дата рождения: 21 ноября 2022 г.», — указано в посте. Свадьба биатлонистки, судя по опубликованным фото, состоялась летом. Валерия Васнецова взяла фамилию мужа и стала Каюмова.
Ранее на прошедшей зимней Олимпиаде в Пекине ее из-за положительного теста на коронавирус поселили в ковид-отель. Там спортсменка пожаловалась на скудное питание, рассказав, что «похудела до костей». После этого руководство отеля изменило рацион пермской биатлонистки, а в Международном олимпийском комитете признали проблему, связанную с условиями проживания в учреждении.
Позднее Валерия Васнецова получила два отрицательных теста на COVID, но выступить на Олимпиаде так и не смогла. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» озвучил, что сложившаяся ситуация разрушила мечты пермской биатлонистки.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P