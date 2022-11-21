Пермская биатлонистка, голодавшая на Олимпиаде в Пекине, родила

22 ноября 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Валерия Васнецова из-за карантина не смогла выступить на Олимпиаде в Пекине Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Биатлонистка из Чайковского Пермского края Валерия Васнецова, которая голодала на карантине во время Олимпиады в Пекине, родила дочь. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм), опубликовав фото новорожденной. «Знакомьтесь, Каюмова Софья Рустамовна. Вес: 3140, рост: 52 см, дата рождения: 21 ноября 2022 г.», — указано в посте. Свадьба биатлонистки, судя по опубликованным фото, состоялась летом. Валерия Васнецова взяла фамилию мужа и стала Каюмова. Ранее на прошедшей зимней Олимпиаде в Пекине ее из-за положительного теста на коронавирус поселили в ковид-отель. Там спортсменка пожаловалась на скудное питание, рассказав, что «похудела до костей». После этого руководство отеля изменило рацион пермской биатлонистки, а в Международном олимпийском комитете признали проблему, связанную с условиями проживания в учреждении. Позднее Валерия Васнецова получила два отрицательных теста на COVID, но выступить на Олимпиаде так и не смогла. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» озвучил, что сложившаяся ситуация разрушила мечты пермской биатлонистки.

Биатлонистка из Чайковского Пермского края Валерия Васнецова, которая голодала на карантине во время Олимпиады в Пекине, родила дочь. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм), опубликовав фото новорожденной. «Знакомьтесь, Каюмова Софья Рустамовна. Вес: 3140, рост: 52 см, дата рождения: 21 ноября 2022 г.», — указано в посте. Свадьба биатлонистки, судя по опубликованным фото, состоялась летом. Валерия Васнецова взяла фамилию мужа и стала Каюмова. Ранее на прошедшей зимней Олимпиаде в Пекине ее из-за положительного теста на коронавирус поселили в ковид-отель. Там спортсменка пожаловалась на скудное питание, рассказав, что «похудела до костей». После этого руководство отеля изменило рацион пермской биатлонистки, а в Международном олимпийском комитете признали проблему, связанную с условиями проживания в учреждении. Позднее Валерия Васнецова получила два отрицательных теста на COVID, но выступить на Олимпиаде так и не смогла. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» озвучил, что сложившаяся ситуация разрушила мечты пермской биатлонистки.