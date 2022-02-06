МОК признал проблемы с условиями проживания в ковид-отелях Пекина

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В ковид-отелях Пекина изменили условия проживания после жалоб спортсменов Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Участники Олимпийских игр в Пекине столкнулись с тяжелыми условиями проживания в ковид-отелях города, где размещают спортсменов на время карантина. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям.», — передает ТАСС сообщение МОК.

Ранее российская биатлонистка Валерия Васнецова сообщила о плохих условиях проживания в ковид-отеле. По словам спортсменки, из-за плохого питания она очень сильно похудела. После жалобы россиянки в отеле изменили питание и поставили ей в номер велотренажер для поддержки физической формы.

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Участники Олимпийских игр в Пекине столкнулись с тяжелыми условиями проживания в ковид-отелях города, где размещают спортсменов на время карантина. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). «Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям.», — передает ТАСС сообщение МОК. Ранее российская биатлонистка Валерия Васнецова сообщила о плохих условиях проживания в ковид-отеле. По словам спортсменки, из-за плохого питания она очень сильно похудела. После жалобы россиянки в отеле изменили питание и поставили ей в номер велотренажер для поддержки физической формы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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