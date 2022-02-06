МОК признал проблемы с условиями проживания в ковид-отелях Пекина

06 февраля 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

В ковид-отелях Пекина изменили условия проживания после жалоб спортсменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Участники Олимпийских игр в Пекине столкнулись с тяжелыми условиями проживания в ковид-отелях города, где размещают спортсменов на время карантина. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). «Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям.», — передает ТАСС сообщение МОК. Ранее российская биатлонистка Валерия Васнецова сообщила о плохих условиях проживания в ковид-отеле. По словам спортсменки, из-за плохого питания она очень сильно похудела. После жалобы россиянки в отеле изменили питание и поставили ей в номер велотренажер для поддержки физической формы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Участники Олимпийских игр в Пекине столкнулись с тяжелыми условиями проживания в ковид-отелях города, где размещают спортсменов на время карантина. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). «Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям.», — передает ТАСС сообщение МОК. Ранее российская биатлонистка Валерия Васнецова сообщила о плохих условиях проживания в ковид-отеле. По словам спортсменки, из-за плохого питания она очень сильно похудела. После жалобы россиянки в отеле изменили питание и поставили ей в номер велотренажер для поддержки физической формы.