У голодавшей в Пекине пермской биатлонистки не выявили COVID

Пермская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся в Пекине в COVID-отеле, получила отрицательный тест на коронавирус. Чтобы выйти с карантина, ей нужно дождаться второго отрицательного теста.
«Спортсменка сборной России Валерия Васнецова сообщила, что получила отрицательный тест на коронавирус», — пишет портал rusbiathlon. Васнецова вошла в основной состав женской сборной России по биатлону, но не сможет выступить на зимней Олимпиаде. Сразу после прибытия в столицу Китая она сдала два положительных теста на коронавирус. Для того чтобы покинуть карантин, ей необходимо получить два отрицательных теста на COVID.
Пермская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся в Пекине в COVID-отеле, получила отрицательный тест на коронавирус. Чтобы выйти с карантина, ей нужно дождаться второго отрицательного теста. «Спортсменка сборной России Валерия Васнецова сообщила, что получила отрицательный тест на коронавирус», — пишет портал rusbiathlon. Васнецова вошла в основной состав женской сборной России по биатлону, но не сможет выступить на зимней Олимпиаде. Сразу после прибытия в столицу Китая она сдала два положительных теста на коронавирус. Для того чтобы покинуть карантин, ей необходимо получить два отрицательных теста на COVID. Оказавшись в COVID-отеле, Васнецова пожаловалась на плохое питание. После этого руководство учреждения изменило меню спортсменки. В Международном олимпийском комитете признали проблему и пообещали в ней разобраться.