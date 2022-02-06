У голодавшей в Пекине пермской биатлонистки не выявили COVID

Валерия Васнецова сможет покинут карантин только после двух отрицательных тестов на COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Пермская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся в Пекине в COVID-отеле, получила отрицательный тест на коронавирус. Чтобы выйти с карантина, ей нужно дождаться второго отрицательного теста.

«Спортсменка сборной России Валерия Васнецова сообщила, что получила отрицательный тест на коронавирус», — пишет портал rusbiathlon. Васнецова вошла в основной состав женской сборной России по биатлону, но не сможет выступить на зимней Олимпиаде. Сразу после прибытия в столицу Китая она сдала два положительных теста на коронавирус. Для того чтобы покинуть карантин, ей необходимо получить два отрицательных теста на COVID.

Оказавшись в COVID-отеле, Васнецова пожаловалась на плохое питание. После этого руководство учреждения изменило меню спортсменки. В Международном олимпийском комитете признали проблему и пообещали в ней разобраться.