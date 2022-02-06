06 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

У голодавшей в Пекине пермской биатлонистки не выявили COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Валерия Васнецова сможет покинут карантин только после двух отрицательных тестов на COVID Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Пермская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся в Пекине в COVID-отеле, получила отрицательный тест на коронавирус. Чтобы выйти с карантина, ей нужно дождаться второго отрицательного теста.

«Спортсменка сборной России Валерия Васнецова сообщила, что получила отрицательный тест на коронавирус», — пишет портал rusbiathlon. Васнецова вошла в основной состав женской сборной России по биатлону, но не сможет выступить на зимней Олимпиаде. Сразу после прибытия в столицу Китая она сдала два положительных теста на коронавирус. Для того чтобы покинуть карантин, ей необходимо получить два отрицательных теста на COVID.

Оказавшись в COVID-отеле, Васнецова пожаловалась на плохое питание. После этого руководство учреждения изменило меню спортсменки. В Международном олимпийском комитете признали проблему и пообещали в ней разобраться.

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Пермская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся в Пекине в COVID-отеле, получила отрицательный тест на коронавирус. Чтобы выйти с карантина, ей нужно дождаться второго отрицательного теста. «Спортсменка сборной России Валерия Васнецова сообщила, что получила отрицательный тест на коронавирус», — пишет портал rusbiathlon. Васнецова вошла в основной состав женской сборной России по биатлону, но не сможет выступить на зимней Олимпиаде. Сразу после прибытия в столицу Китая она сдала два положительных теста на коронавирус. Для того чтобы покинуть карантин, ей необходимо получить два отрицательных теста на COVID. Оказавшись в COVID-отеле, Васнецова пожаловалась на плохое питание. После этого руководство учреждения изменило меню спортсменки. В Международном олимпийском комитете признали проблему и пообещали в ней разобраться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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