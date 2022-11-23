Захарова отреагировала на решение Европарламента о признании РФ «спонсором терроризма»

Мария Захарова высмеяла решение Европарламента
Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала сделать Европарламент «спонсором идиотизма». Так она отреагировала на решение о признании России «спонсором терроризма».
«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — написала она в своем telegram-канале. Ранее Европарламент решил включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм. Соответствующее решение было принято на заседание Европарламента, пишет «Национальная служба новостей».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада оказывают помощь Украине и выступают против России.
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