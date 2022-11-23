Захарова отреагировала на решение Европарламента о признании РФ «спонсором терроризма»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова высмеяла решение Европарламента Фото:

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала сделать Европарламент «спонсором идиотизма». Так она отреагировала на решение о признании России «спонсором терроризма».

«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — написала она в своем telegram-канале. Ранее Европарламент решил включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм. Соответствующее решение было принято на заседание Европарламента, пишет «Национальная служба новостей».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада оказывают помощь Украине и выступают против России.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала сделать Европарламент «спонсором идиотизма». Так она отреагировала на решение о признании России «спонсором терроризма». «Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — написала она в своем telegram-канале. Ранее Европарламент решил включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм. Соответствующее решение было принято на заседание Европарламента, пишет «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада оказывают помощь Украине и выступают против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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