На Украине пригрозили болезнями за молитвы на русском языке

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Крестный ход на Ганину Яму. Екатеринбург, священники, верующие, церковь, вера
Украинцы должны молиться только на своем языке, следует из объявления на дверях храма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае прочтения молитв на российском языке на украинцев обрушатся болезни и скорби. Это объявление разместил на своих дверях Свято-Никольскй соборный храм в Николаеве.

«Настойчиво просим вас читать молитвы исключительно на украинском языке. В случае прочтения молитв на русском языке — на вас обрушатся болезни и скорби», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале Mash.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Одной из ее целей являлось сохранение русского языка и культуры у части украинцев. С января Киев ввел закон, по которому все печатные издания должны в обязательном порядке издаваться только на украинском. Сейчас Украина продолжает мероприятия по запрету русского языка.

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В случае прочтения молитв на российском языке на украинцев обрушатся болезни и скорби. Это объявление разместил на своих дверях Свято-Никольскй соборный храм в Николаеве. «Настойчиво просим вас читать молитвы исключительно на украинском языке. В случае прочтения молитв на русском языке — на вас обрушатся болезни и скорби», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале Mash. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Одной из ее целей являлось сохранение русского языка и культуры у части украинцев. С января Киев ввел закон, по которому все печатные издания должны в обязательном порядке издаваться только на украинском. Сейчас Украина продолжает мероприятия по запрету русского языка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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