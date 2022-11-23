На Украине пригрозили болезнями за молитвы на русском языке

23 ноября 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Украинцы должны молиться только на своем языке, следует из объявления на дверях храма Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае прочтения молитв на российском языке на украинцев обрушатся болезни и скорби. Это объявление разместил на своих дверях Свято-Никольскй соборный храм в Николаеве. «Настойчиво просим вас читать молитвы исключительно на украинском языке. В случае прочтения молитв на русском языке — на вас обрушатся болезни и скорби», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале Mash. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Одной из ее целей являлось сохранение русского языка и культуры у части украинцев. С января Киев ввел закон, по которому все печатные издания должны в обязательном порядке издаваться только на украинском. Сейчас Украина продолжает мероприятия по запрету русского языка.

В случае прочтения молитв на российском языке на украинцев обрушатся болезни и скорби. Это объявление разместил на своих дверях Свято-Никольскй соборный храм в Николаеве. «Настойчиво просим вас читать молитвы исключительно на украинском языке. В случае прочтения молитв на русском языке — на вас обрушатся болезни и скорби», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале Mash. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Одной из ее целей являлось сохранение русского языка и культуры у части украинцев. С января Киев ввел закон, по которому все печатные издания должны в обязательном порядке издаваться только на украинском. Сейчас Украина продолжает мероприятия по запрету русского языка.