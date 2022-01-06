На Украине вводят массовые запреты на русский язык с 2022 года

07 января 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Украинцев, говорящих на русском языке на работе, оштрафуют Фото: Карина Ванеш © URA.RU На Украине вступит в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому печатные СМИ должны быть только на украинском, а за обслуживание в общепите на русском языке станут штрафовать. Ряд средств массовой информации уже столкнулся со сложностями из-за этого закона. Печатать тираж и на русском, и на украинском, слишком дорого, отметила главный редактор издания «КП в Украине» (бывшая «Комсомольская правда») Оксана Богданова. «Принесет ли украиноязычная версия новых читателей? Я надеюсь, что те, кто принимал решение о переводе печатных СМИ на украинский язык, массово подпишутся на 10—15 изданий минимум на год», — рассказала она в беседе с «Известиями». Некоторые издания уже пытаются обойти новое законодательство. Региональные медиа обязаны перейти на украинский язык с июля 2024 года, так что редактора перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера. Отмечается также, что штрафовать будут не только сотрудников общепита, но и прачечных, кинотеатров и других сфер обслуживания. За первое нарушение закона организация будет наказана на 5100—6800 гривен (13—18 тысяч рублей). За повторное — от 8500 до 11 900 гривен (22—31 тысячу рублей). При этом за директором предприятия сохраняется право вычесть штраф из оклада работника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине вступит в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому печатные СМИ должны быть только на украинском, а за обслуживание в общепите на русском языке станут штрафовать. Ряд средств массовой информации уже столкнулся со сложностями из-за этого закона. Печатать тираж и на русском, и на украинском, слишком дорого, отметила главный редактор издания «КП в Украине» (бывшая «Комсомольская правда») Оксана Богданова. «Принесет ли украиноязычная версия новых читателей? Я надеюсь, что те, кто принимал решение о переводе печатных СМИ на украинский язык, массово подпишутся на 10—15 изданий минимум на год», — рассказала она в беседе с «Известиями». Некоторые издания уже пытаются обойти новое законодательство. Региональные медиа обязаны перейти на украинский язык с июля 2024 года, так что редактора перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера. Отмечается также, что штрафовать будут не только сотрудников общепита, но и прачечных, кинотеатров и других сфер обслуживания. За первое нарушение закона организация будет наказана на 5100—6800 гривен (13—18 тысяч рублей). За повторное — от 8500 до 11 900 гривен (22—31 тысячу рублей). При этом за директором предприятия сохраняется право вычесть штраф из оклада работника.