Глава курганского округа, где мерзнут жители, устроил проверку в квартирах

Проверку решили провести после установки нового котла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко после установки нового котла в райцентре посетил несколько квартир и проверил в них температуру. Об этом 25 ноября сообщили представители администрации муниципального округа. Ранее местные жители жаловались на холод в квартирах.

«После запуска котла, в рамках проверочных мероприятий глава округа Алексей Снежко посетил ряд квартир и проверил, изменился ли температурный режим. Батареи нагрелись, и температура в квартирах на момент проверки была выше 20 градусов», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

24 ноября в Альменеве установили дополнительный котел, мощностью 0,8 мегаватт. По словам властей, благодаря ему улучшился температурный режим в домах по улице Советская, в пожарной части, в здании почты, центре занятости и некоторых торговых предприятий. Представители власти добавили, что в ближайшие три дня в селе установят еще один дополнительный котел, мощностью 2 мегаватта. Благодаря ему, по данным властей, батареи будут стабильно горячими.

Жители Альменева не первый год жалуются на проблемы с отоплением. Котельную в селе обновили в прошлом году, но несмотря на это властям пришлось взять в аренду дополнительное оборудование. В ноябре стало известно об увольнении начальника отдела ЖКХ округа Эдуарда Цаплина.