16 ноября 2022

Курганцы жалуются на холод в домах после запуска новой котельной

Власти заявляют, что проблемы с отоплением возникли из-за качества топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, радиатор, отопление, детские руки, батарея отопления, батареи
По словам местной жительницы, сейчас на еле теплых батареях можно держать руки, не боясь обжечься Фото:

В селе Альменево Курганской области жители жалуются, что в их домах плохо греют батареи, из-за чего в домах холодно. Несмотря на то, что котельную обновили в прошлом году власти региона обратились за помощью в организацию «Уралкотел», чтобы взять в аренду дополнительное оборудование. Об этом URA.RU сообщили местные жители и представители организации. Власти заявили, что проблема с отоплением возникла из-за топлива.

«Холод до сих пор, ночью опять не топят. Вчера приходили представители власти. Все было хорошо. Сегодня опять всю ночь не топили. Сейчас можно спокойно дотрагиваться рукой до батареи», — рассказала URA.RU местная жительница.

Открытие котельни в Петухово. Курган
Власти хотят взять в аренду дополнительное оборудование для котельной (архивное фото)
Фото:

Представители власти региона хотят взять оборудование в аренду у ООО «Уралкотел». «В Альменево за отопление отвечает МУП, а имущество принадлежит местной администрации. Областной департамент строительства и ЖКХ обратился к нам, чтобы установить дополнительное оборудование. Они выступают, как посредник. Сегодня хотят подписать договор», — объяснил URA.RU начальник отдела продаж компании Антон Силкин.

«Оборудование котельной в селе Альменево находится в исправном состоянии и работает без перебоев. Вечером 16 ноября проведен обход домов и замер температуры. Благодаря оперативно принятым мерам температура в многоквартирных жилых домах обеспечена на уровне нормативных показателей», — ответили URA.RU в администрации Альменевского муниципального округа. Представители власти сообщили, что 16 ноября температура понижалась на 2-3 градуса. Это связано с тем, что качество поставленного угля с трудом позволяет оборудованию повысить температуру теплоносителя до оптимальной.

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Топливо для котельной заменят на сортовый уголь
Фото:

Чтобы в дальнейшем избежать таких проблем местные власти решили заменить топливо на сортовой уголь. Новое топливо планируют поставить 17 ноября. Также в селе в ближайшее время планируют установить дополнительные котлы, на случай наступления экстремально низких температур. Ситуация находится на контроле заместителя губернатора Константина Малышева и департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Представители прокуратуры также зафиксировали в селе отклонения от нормативной температуры. «В связи с нарушением температурного режима в жилых домах в с. Альменево прокуратура потребовала от главы муниципального округа незамедлительно принять меры по надлежащему обеспечению тепловой энергией граждан. <…> Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточность мощности котельной для прохождения отопительного сезона», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. В отношении руководителя теплоснабжающей организации МУП «Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении. Его обвиняют в нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Новость по теме
Сотни жителей курганского села замерзают из-за проблем с отоплением

Жители села жаловались на проблемы с отоплением и в 2021 году. Тогда, по их словам, температура воздуха в домах не поднималась выше 13 градусов, однако представители прокуратуры сообщали, что отклонения от норм не было. В октябре 2022 года стало известно, что в местной котельной периодически отключают отопление. В связи с этим прокуратура организовала проверку.

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В селе Альменево Курганской области жители жалуются, что в их домах плохо греют батареи, из-за чего в домах холодно. Несмотря на то, что котельную обновили в прошлом году власти региона обратились за помощью в организацию «Уралкотел», чтобы взять в аренду дополнительное оборудование. Об этом URA.RU сообщили местные жители и представители организации. Власти заявили, что проблема с отоплением возникла из-за топлива. «Холод до сих пор, ночью опять не топят. Вчера приходили представители власти. Все было хорошо. Сегодня опять всю ночь не топили. Сейчас можно спокойно дотрагиваться рукой до батареи», — рассказала URA.RU местная жительница. Представители власти региона хотят взять оборудование в аренду у ООО «Уралкотел». «В Альменево за отопление отвечает МУП, а имущество принадлежит местной администрации. Областной департамент строительства и ЖКХ обратился к нам, чтобы установить дополнительное оборудование. Они выступают, как посредник. Сегодня хотят подписать договор», — объяснил URA.RU начальник отдела продаж компании Антон Силкин. «Оборудование котельной в селе Альменево находится в исправном состоянии и работает без перебоев. Вечером 16 ноября проведен обход домов и замер температуры. Благодаря оперативно принятым мерам температура в многоквартирных жилых домах обеспечена на уровне нормативных показателей», — ответили URA.RU в администрации Альменевского муниципального округа. Представители власти сообщили, что 16 ноября температура понижалась на 2-3 градуса. Это связано с тем, что качество поставленного угля с трудом позволяет оборудованию повысить температуру теплоносителя до оптимальной. Чтобы в дальнейшем избежать таких проблем местные власти решили заменить топливо на сортовой уголь. Новое топливо планируют поставить 17 ноября. Также в селе в ближайшее время планируют установить дополнительные котлы, на случай наступления экстремально низких температур. Ситуация находится на контроле заместителя губернатора Константина Малышева и департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Представители прокуратуры также зафиксировали в селе отклонения от нормативной температуры. «В связи с нарушением температурного режима в жилых домах в с. Альменево прокуратура потребовала от главы муниципального округа незамедлительно принять меры по надлежащему обеспечению тепловой энергией граждан. <…> Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточность мощности котельной для прохождения отопительного сезона», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. В отношении руководителя теплоснабжающей организации МУП «Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении. Его обвиняют в нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Жители села жаловались на проблемы с отоплением и в 2021 году. Тогда, по их словам, температура воздуха в домах не поднималась выше 13 градусов, однако представители прокуратуры сообщали, что отклонения от норм не было. В октябре 2022 года стало известно, что в местной котельной периодически отключают отопление. В связи с этим прокуратура организовала проверку.
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