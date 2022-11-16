Курганцы жалуются на холод в домах после запуска новой котельной

Власти заявляют, что проблемы с отоплением возникли из-за качества топлива

17 ноября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

По словам местной жительницы, сейчас на еле теплых батареях можно держать руки, не боясь обжечься Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Альменево Курганской области жители жалуются, что в их домах плохо греют батареи, из-за чего в домах холодно. Несмотря на то, что котельную обновили в прошлом году власти региона обратились за помощью в организацию «Уралкотел», чтобы взять в аренду дополнительное оборудование. Об этом URA.RU сообщили местные жители и представители организации. Власти заявили, что проблема с отоплением возникла из-за топлива. «Холод до сих пор, ночью опять не топят. Вчера приходили представители власти. Все было хорошо. Сегодня опять всю ночь не топили. Сейчас можно спокойно дотрагиваться рукой до батареи», — рассказала URA.RU местная жительница. Власти хотят взять в аренду дополнительное оборудование для котельной (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители власти региона хотят взять оборудование в аренду у ООО «Уралкотел». «В Альменево за отопление отвечает МУП, а имущество принадлежит местной администрации. Областной департамент строительства и ЖКХ обратился к нам, чтобы установить дополнительное оборудование. Они выступают, как посредник. Сегодня хотят подписать договор», — объяснил URA.RU начальник отдела продаж компании Антон Силкин. «Оборудование котельной в селе Альменево находится в исправном состоянии и работает без перебоев. Вечером 16 ноября проведен обход домов и замер температуры. Благодаря оперативно принятым мерам температура в многоквартирных жилых домах обеспечена на уровне нормативных показателей», — ответили URA.RU в администрации Альменевского муниципального округа. Представители власти сообщили, что 16 ноября температура понижалась на 2-3 градуса. Это связано с тем, что качество поставленного угля с трудом позволяет оборудованию повысить температуру теплоносителя до оптимальной. Топливо для котельной заменят на сортовый уголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы в дальнейшем избежать таких проблем местные власти решили заменить топливо на сортовой уголь. Новое топливо планируют поставить 17 ноября. Также в селе в ближайшее время планируют установить дополнительные котлы, на случай наступления экстремально низких температур. Ситуация находится на контроле заместителя губернатора Константина Малышева и департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Представители прокуратуры также зафиксировали в селе отклонения от нормативной температуры. «В связи с нарушением температурного режима в жилых домах в с. Альменево прокуратура потребовала от главы муниципального округа незамедлительно принять меры по надлежащему обеспечению тепловой энергией граждан. <…> Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточность мощности котельной для прохождения отопительного сезона», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. В отношении руководителя теплоснабжающей организации МУП «Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении. Его обвиняют в нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Новость по теме Сотни жителей курганского села замерзают из-за проблем с отоплением Жители села жаловались на проблемы с отоплением и в 2021 году. Тогда, по их словам, температура воздуха в домах не поднималась выше 13 градусов, однако представители прокуратуры сообщали, что отклонения от норм не было. В октябре 2022 года стало известно, что в местной котельной периодически отключают отопление. В связи с этим прокуратура организовала проверку.

В селе Альменево Курганской области жители жалуются, что в их домах плохо греют батареи, из-за чего в домах холодно. Несмотря на то, что котельную обновили в прошлом году власти региона обратились за помощью в организацию «Уралкотел», чтобы взять в аренду дополнительное оборудование. Об этом URA.RU сообщили местные жители и представители организации. Власти заявили, что проблема с отоплением возникла из-за топлива. «Холод до сих пор, ночью опять не топят. Вчера приходили представители власти. Все было хорошо. Сегодня опять всю ночь не топили. Сейчас можно спокойно дотрагиваться рукой до батареи», — рассказала URA.RU местная жительница. Представители власти региона хотят взять оборудование в аренду у ООО «Уралкотел». «В Альменево за отопление отвечает МУП, а имущество принадлежит местной администрации. Областной департамент строительства и ЖКХ обратился к нам, чтобы установить дополнительное оборудование. Они выступают, как посредник. Сегодня хотят подписать договор», — объяснил URA.RU начальник отдела продаж компании Антон Силкин. «Оборудование котельной в селе Альменево находится в исправном состоянии и работает без перебоев. Вечером 16 ноября проведен обход домов и замер температуры. Благодаря оперативно принятым мерам температура в многоквартирных жилых домах обеспечена на уровне нормативных показателей», — ответили URA.RU в администрации Альменевского муниципального округа. Представители власти сообщили, что 16 ноября температура понижалась на 2-3 градуса. Это связано с тем, что качество поставленного угля с трудом позволяет оборудованию повысить температуру теплоносителя до оптимальной. Чтобы в дальнейшем избежать таких проблем местные власти решили заменить топливо на сортовой уголь. Новое топливо планируют поставить 17 ноября. Также в селе в ближайшее время планируют установить дополнительные котлы, на случай наступления экстремально низких температур. Ситуация находится на контроле заместителя губернатора Константина Малышева и департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Представители прокуратуры также зафиксировали в селе отклонения от нормативной температуры. «В связи с нарушением температурного режима в жилых домах в с. Альменево прокуратура потребовала от главы муниципального округа незамедлительно принять меры по надлежащему обеспечению тепловой энергией граждан. <…> Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточность мощности котельной для прохождения отопительного сезона», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. В отношении руководителя теплоснабжающей организации МУП «Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении. Его обвиняют в нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Жители села жаловались на проблемы с отоплением и в 2021 году. Тогда, по их словам, температура воздуха в домах не поднималась выше 13 градусов, однако представители прокуратуры сообщали, что отклонения от норм не было. В октябре 2022 года стало известно, что в местной котельной периодически отключают отопление. В связи с этим прокуратура организовала проверку.