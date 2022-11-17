После проблем с отоплением в курганском округе уволился заместитель главы

Замглавы Альменево по вопросам ЖКХ Эдуард Цаплин уходит с поста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Альменевского округа Курганской области с поста уходит начальник отдела ЖКХ Эдуард Цаплин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной политике. Информацию подтвердили в администрации.

«В Альменево из администрации увольняется Эдуард Цаплин, который руководит отделом ЖКХ. Возможно, его уход связан с рядом накопившихся проблем по топлению и коммунальным услугам», — говорит инсайдер. По данным СБИС, Цаплин находился в должности начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Альменевского округа с 12 мая. До этого с июня 2015 года по февраль 2022 года Цаплин руководил отделом ЖКХ района, а позже возглавлял ликвидационную комиссию.

В разговоре с URA.RU глава Альменевского округа Алексей Снежко подтвердил информацию об уходе Цаплина. «Заявление об увольнении подписано. Эдуард Николаевич уходит по собственному желанию», — говорит глава округа. Он отметил, что кандидатов на данный пост пока нет.

Ранее URA.RU сообщало, что жители села Альменево заявляют, что в их домах батареи почти не греют, из-за чего в квартирах холодно. В администрации округа корреспонденту URA.RU сообщили, что оборудование котельной находится в исправном состоянии и работает без перебоев.

До этого 16 ноября температура в домах действительно понижалась на 2-3 градуса, причина — не подходящее под оборудование топливо. Власти округа пообещали установить дополнительные котлы на случай экстремальных морозов. Ситуация находится на контроле у прокуратуры и областного департамента госэкспертизы и ЖКХ.