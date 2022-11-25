Песков заявил о дружеских отношениях с Казахстаном

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил, что Казахстан готов прийти РФ на выручку Фото:

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отношения РФ и Казахстана дружескими. По его словам, они основаны на уважении и взаимовыручке.

«Надо обращать внимание на дружеский партнерский характер отношений между нашими странами [Россией и Казахстаном]. Это продвинутое партнерство, имеющее взаимовыгодный характер», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Представитель Кремля отметил, что Казахстан всегда готов прийти на выручку. Он также анонсировал визит президента Касым-Жомарт Токаева в Москву и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отношения РФ и Казахстана дружескими. По его словам, они основаны на уважении и взаимовыручке. «Надо обращать внимание на дружеский партнерский характер отношений между нашими странами [Россией и Казахстаном]. Это продвинутое партнерство, имеющее взаимовыгодный характер», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Представитель Кремля отметил, что Казахстан всегда готов прийти на выручку. Он также анонсировал визит президента Касым-Жомарт Токаева в Москву и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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