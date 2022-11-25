Песков заявил о дружеских отношениях с Казахстаном

Песков заявил, что Казахстан готов прийти РФ на выручку
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отношения РФ и Казахстана дружескими. По его словам, они основаны на уважении и взаимовыручке.
«Надо обращать внимание на дружеский партнерский характер отношений между нашими странами [Россией и Казахстаном]. Это продвинутое партнерство, имеющее взаимовыгодный характер», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Представитель Кремля отметил, что Казахстан всегда готов прийти на выручку. Он также анонсировал визит президента Касым-Жомарт Токаева в Москву и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews