Член избиркома в Магнитогорске зарезал инвалида за оскорбление Сталина

Мужчина не стерпел оскорбление коммунистической партии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Член участковой избирательной комиссии в Магнитогорске (Челябинская область) зарезал друга-инвалида за оскорбление Иосифа Сталина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчины выпивали на квартире у потерпевшего, когда между ними произошел конфликт. В ходе разногласий потерпевший оскорбил одного из руководителей СССР, в частности Иосифа Сталина, сторонником которого являлся член избиркома. Тот в свою очередь взял два кухонных ножа и убил друга», — рассказал источник.

По словам источника, сначала конфликт загорелся из-за того, что потерпевший начал угрожать члену избиркома, что расскажет всем о их сексуальной ориентации. На протяжение нескольких последних лет мужчины состояли в интимной гомосексуальной связи. После этого спор перешел в политический и обвиняемый, будучи коммунистом, не стерпел оскорблений в адрес Сталина.

Согласно базе данных Правобережного районного суда Магнитогорска, дело рассматривалось с 16 мая. Обвиняемый приговорен к 10 годам колонии строгого режима. В пресс-службе суда на звонок URA.RU не ответили.