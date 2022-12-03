03 декабря 2022

Экс-депутат Рады: Зеленский тайно продал Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский заключил сделку о продаже Украины инвесткомпании BlackRock Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал подписание «Меморандума о взаимопонимании» Минэкономики Украины с инвесткомпанией BlackRock. По факту это означает, что Владимир Зеленский «продал Украину», заявил экс-депутат.

«Зеленский тайно продал Украину. Десятого ноября Министерство экономики Украины и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали „Меморандум о взаимопонимании“. Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи», — написал Илья Кива в своем telegram-канале.

Экс-депутат Рады считает, что поэтому ближайшее время все будут свидетелями продолжения «утилизации украинцев». Кому повезет, спасется бегством, заключил Кива.

Ранее журналист Оливия Мюррей в издании American Thinker писала, что план Зеленского о введении системы шефства для возобновления Украины означает «продажу страны по частям». Она напоминала, что в сентябре украинский лидер встречался с главой BlackRock Лоуренсом Финком, посоветовавшим создать фонд реконструкции, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал подписание «Меморандума о взаимопонимании» Минэкономики Украины с инвесткомпанией BlackRock. По факту это означает, что Владимир Зеленский «продал Украину», заявил экс-депутат. «Зеленский тайно продал Украину. Десятого ноября Министерство экономики Украины и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали „Меморандум о взаимопонимании“. Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады считает, что поэтому ближайшее время все будут свидетелями продолжения «утилизации украинцев». Кому повезет, спасется бегством, заключил Кива. Ранее журналист Оливия Мюррей в издании American Thinker писала, что план Зеленского о введении системы шефства для возобновления Украины означает «продажу страны по частям». Она напоминала, что в сентябре украинский лидер встречался с главой BlackRock Лоуренсом Финком, посоветовавшим создать фонд реконструкции, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...