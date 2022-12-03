Экс-депутат Рады: Зеленский тайно продал Украину

04 декабря 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Зеленский заключил сделку о продаже Украины инвесткомпании BlackRock Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал подписание «Меморандума о взаимопонимании» Минэкономики Украины с инвесткомпанией BlackRock. По факту это означает, что Владимир Зеленский «продал Украину», заявил экс-депутат. «Зеленский тайно продал Украину. Десятого ноября Министерство экономики Украины и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали „Меморандум о взаимопонимании“. Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады считает, что поэтому ближайшее время все будут свидетелями продолжения «утилизации украинцев». Кому повезет, спасется бегством, заключил Кива. Ранее журналист Оливия Мюррей в издании American Thinker писала, что план Зеленского о введении системы шефства для возобновления Украины означает «продажу страны по частям». Она напоминала, что в сентябре украинский лидер встречался с главой BlackRock Лоуренсом Финком, посоветовавшим создать фонд реконструкции, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал подписание «Меморандума о взаимопонимании» Минэкономики Украины с инвесткомпанией BlackRock. По факту это означает, что Владимир Зеленский «продал Украину», заявил экс-депутат. «Зеленский тайно продал Украину. Десятого ноября Министерство экономики Украины и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали „Меморандум о взаимопонимании“. Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады считает, что поэтому ближайшее время все будут свидетелями продолжения «утилизации украинцев». Кому повезет, спасется бегством, заключил Кива. Ранее журналист Оливия Мюррей в издании American Thinker писала, что план Зеленского о введении системы шефства для возобновления Украины означает «продажу страны по частям». Она напоминала, что в сентябре украинский лидер встречался с главой BlackRock Лоуренсом Финком, посоветовавшим создать фонд реконструкции, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы.