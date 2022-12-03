03 декабря 2022
02 декабря 2022
01 декабря 2022

Спасатели ЯНАО предупредили школьников об опасности ложных вызовов

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , мчс россии
Сотрудник МЧС ЯНАО провела со школьниками профилактическую беседу Фото:

Сотрудник МЧС по ЯНАО Виктория Гаврилова провела со школьниками занятие о применении телефонов спасения, а также рассказала об опасности ложных вызовов. Информация о мероприятии размещена на официальном сайте ведомства.

«Бывает и такое, что кому-то захотелось просто побаловаться: набрать номер 101 или 112. Ложный вызов создает нашей службе дополнительную нагрузку и приводит к „пустой“ эксплуатации техники, расходу ресурсов. Ложные звонки не дают дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи», — рассказал учащимся специалист.

Сотрудник пояснила, что у пожарных и спасателей нет времени решать, ложный вызов или нет. Если вызов поступил, то они обязаны на него отреагировать и полностью исключить угрозу для людей.

Ранее URA.RU сообщало, что в местных telegram-каналах со ссылкой на «Интерфакс» появились сообщения о якобы пожаре в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС. Сообщение о возгорании было ложным. В пресс-службе БАЭС сообщили, что будет подано заявление в соответствующие органы.

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Сотрудник МЧС по ЯНАО Виктория Гаврилова провела со школьниками занятие о применении телефонов спасения, а также рассказала об опасности ложных вызовов. Информация о мероприятии размещена на официальном сайте ведомства. «Бывает и такое, что кому-то захотелось просто побаловаться: набрать номер 101 или 112. Ложный вызов создает нашей службе дополнительную нагрузку и приводит к „пустой“ эксплуатации техники, расходу ресурсов. Ложные звонки не дают дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи», — рассказал учащимся специалист. Сотрудник пояснила, что у пожарных и спасателей нет времени решать, ложный вызов или нет. Если вызов поступил, то они обязаны на него отреагировать и полностью исключить угрозу для людей. Ранее URA.RU сообщало, что в местных telegram-каналах со ссылкой на «Интерфакс» появились сообщения о якобы пожаре в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС. Сообщение о возгорании было ложным. В пресс-службе БАЭС сообщили, что будет подано заявление в соответствующие органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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