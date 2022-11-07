Белоярская АЭС обратится к силовикам после фейка о пожаре

08 ноября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

БАЭС заявила, что работает в штатном режиме Фото: Анна Майорова © URA.RU Белоярская АЭС намерена обратиться в правоохранительные органы и потребовать найти виновных в распространении фейковой информации о случившемся якобы пожаре на станции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе БАЭС. «От нас будет подано заявление в правоохранительные органы с просьбой восстановить картину действий, как это [ложная информация] оказалось, установить, кто это делал и покарать. В какие именно структуры будет подано заявление, решит юридический отдел», — заявили в пресс-службе БАЭС. Ранее в местных telegram-каналах со ссылкой на «Интерфакс» появились сообщения о якобы пожаре в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС. Информационное агентство опровергло публикацию на своих лентах и заявило, что обратится в правоохранительные органы. Также информацию о пожаре опровергли в пресс-службе свердловского МЧС и на самой станции. «Станция в Свердловской области работает в штатном режиме, отклонений от нормальных условий эксплуатации нет», — заявили в пресс-службе АЭС.

Белоярская АЭС намерена обратиться в правоохранительные органы и потребовать найти виновных в распространении фейковой информации о случившемся якобы пожаре на станции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе БАЭС. «От нас будет подано заявление в правоохранительные органы с просьбой восстановить картину действий, как это [ложная информация] оказалось, установить, кто это делал и покарать. В какие именно структуры будет подано заявление, решит юридический отдел», — заявили в пресс-службе БАЭС. Ранее в местных telegram-каналах со ссылкой на «Интерфакс» появились сообщения о якобы пожаре в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС. Информационное агентство опровергло публикацию на своих лентах и заявило, что обратится в правоохранительные органы. Также информацию о пожаре опровергли в пресс-службе свердловского МЧС и на самой станции. «Станция в Свердловской области работает в штатном режиме, отклонений от нормальных условий эксплуатации нет», — заявили в пресс-службе АЭС.