Американцы потребовали убрать Зеленского с поста президента

Читатели The Wall Street Journal призвали отправить Зеленского в отставку

05 декабря 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Зеленский не видел ни одного доллара, который не смог бы украсть, отметил читатель американской газеты Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались в пользу того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский покинул свой пост. Они отметили, что Украине нужен новый лидер, который пойдет на мирные переговоры с Россией. «Я единственный, кто думает, что этот Зеленский съезжает с катушек? Им нужно новое руководство, его публичный выпад против нас, американцев, утомил и контрпродуктивен. Время для нового лидера, того, кто готов пойти на уступки, чтобы спасти свою страну», — высказался Армон Гиллиам в комментариях . «Зеленский западная марионетка и должен перестать ныть. Он полностью зависит от нас. Он знает, что его дни скоро закончатся», — высказался Джеймс Дитрих. «Зеленский — эгоистичный эгоист. Никогда не встречал доллара, который он бы не украл», — написал Стюарт Бектел. Александре Шерер упомянул важность начала мирных переговоров Украины с Россией. Он сказал, что пора остановить кровавую баню между двумя близкими народами. «Все пять членов СБ ООН устали от этого конфликта. Власть на Капитолийском холме сменилась, а вместе с ней и контроль над кошельками правительства США. Мир в Европе, ради которого США пожертвовали десятками тысяч американских солдат, охвачен пламенем», — поделился Фрэнк Гайдн. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Недавно Зеленский заявил о невозможности переговоров с РФ, свое решение он узаконил. Однако после саммита G20 изменил свое решение и выдвинул 10 пунктов для начала переговорного процесса с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались в пользу того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский покинул свой пост. Они отметили, что Украине нужен новый лидер, который пойдет на мирные переговоры с Россией. «Я единственный, кто думает, что этот Зеленский съезжает с катушек? Им нужно новое руководство, его публичный выпад против нас, американцев, утомил и контрпродуктивен. Время для нового лидера, того, кто готов пойти на уступки, чтобы спасти свою страну», — высказался Армон Гиллиам в комментариях. «Зеленский западная марионетка и должен перестать ныть. Он полностью зависит от нас. Он знает, что его дни скоро закончатся», — высказался Джеймс Дитрих. «Зеленский — эгоистичный эгоист. Никогда не встречал доллара, который он бы не украл», — написал Стюарт Бектел. Александре Шерер упомянул важность начала мирных переговоров Украины с Россией. Он сказал, что пора остановить кровавую баню между двумя близкими народами. «Все пять членов СБ ООН устали от этого конфликта. Власть на Капитолийском холме сменилась, а вместе с ней и контроль над кошельками правительства США. Мир в Европе, ради которого США пожертвовали десятками тысяч американских солдат, охвачен пламенем», — поделился Фрэнк Гайдн. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Недавно Зеленский заявил о невозможности переговоров с РФ, свое решение он узаконил. Однако после саммита G20 изменил свое решение и выдвинул 10 пунктов для начала переговорного процесса с Россией.