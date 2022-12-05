Американцы потребовали убрать Зеленского с поста президента

Читатели The Wall Street Journal призвали отправить Зеленского в отставку
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский не видел ни одного доллара, который не смог бы украсть, отметил читатель американской газеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались в пользу того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский покинул свой пост. Они отметили, что Украине нужен новый лидер, который пойдет на мирные переговоры с Россией.

«Я единственный, кто думает, что этот Зеленский съезжает с катушек? Им нужно новое руководство, его публичный выпад против нас, американцев, утомил и контрпродуктивен. Время для нового лидера, того, кто готов пойти на уступки, чтобы спасти свою страну», — высказался Армон Гиллиам в комментариях.

«Зеленский западная марионетка и должен перестать ныть. Он полностью зависит от нас. Он знает, что его дни скоро закончатся», — высказался Джеймс Дитрих.

«Зеленский — эгоистичный эгоист. Никогда не встречал доллара, который он бы не украл», — написал Стюарт Бектел.

Александре Шерер упомянул важность начала мирных переговоров Украины с Россией. Он сказал, что пора остановить кровавую баню между двумя близкими народами.

«Все пять членов СБ ООН устали от этого конфликта. Власть на Капитолийском холме сменилась, а вместе с ней и контроль над кошельками правительства США. Мир в Европе, ради которого США пожертвовали десятками тысяч американских солдат, охвачен пламенем», — поделился Фрэнк Гайдн.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Недавно Зеленский заявил о невозможности переговоров с РФ, свое решение он узаконил. Однако после саммита G20 изменил свое решение и выдвинул 10 пунктов для начала переговорного процесса с Россией.

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Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались в пользу того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский покинул свой пост. Они отметили, что Украине нужен новый лидер, который пойдет на мирные переговоры с Россией. «Я единственный, кто думает, что этот Зеленский съезжает с катушек? Им нужно новое руководство, его публичный выпад против нас, американцев, утомил и контрпродуктивен. Время для нового лидера, того, кто готов пойти на уступки, чтобы спасти свою страну», — высказался Армон Гиллиам в комментариях. «Зеленский западная марионетка и должен перестать ныть. Он полностью зависит от нас. Он знает, что его дни скоро закончатся», — высказался Джеймс Дитрих. «Зеленский — эгоистичный эгоист. Никогда не встречал доллара, который он бы не украл», — написал Стюарт Бектел. Александре Шерер упомянул важность начала мирных переговоров Украины с Россией. Он сказал, что пора остановить кровавую баню между двумя близкими народами. «Все пять членов СБ ООН устали от этого конфликта. Власть на Капитолийском холме сменилась, а вместе с ней и контроль над кошельками правительства США. Мир в Европе, ради которого США пожертвовали десятками тысяч американских солдат, охвачен пламенем», — поделился Фрэнк Гайдн. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Недавно Зеленский заявил о невозможности переговоров с РФ, свое решение он узаконил. Однако после саммита G20 изменил свое решение и выдвинул 10 пунктов для начала переговорного процесса с Россией.
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