Стало известно, когда Уиткофф приедет на встречу с Путиным
Трамп объявил о намерении направить в Москву своего спецпосланника
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Москву на следующей неделе. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Достигнута предварительная договоренность о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе», — сказал Ушаков, передает ТАСС. Дональд Трамп объявил о намерении направить в Москву своего спецпосланника для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Тема переговоров — разработка плана мирного урегулирования ситуации на Украине.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак испытал разочарование после того, как узнал о заявлении Трампа касательно потенциальной встречи с Путиным. Ермак попросил отложить обсуждение этого вопроса на 24 часа, пояснив, что ему необходимо время для анализа изменившейся ситуации. Кроме того, он выразил сомнения относительно постоянства позиции Дональда Трампа.
