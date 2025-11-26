Стало известно, когда Уиткофф приедет на встречу с Путиным

Трамп объявил о намерении направить в Москву своего спецпосланника Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Москву на следующей неделе. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Достигнута предварительная договоренность о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе», — сказал Ушаков, передает ТАСС. Дональд Трамп объявил о намерении направить в Москву своего спецпосланника для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Тема переговоров — разработка плана мирного урегулирования ситуации на Украине.