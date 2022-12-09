Яшина* признали виновным в распространении фейков

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, портрет, яшин илья
Илья Яшин признан виновным Мещанским судом Москвы Фото:

Илья Яшин (признан иноагентом) признан виновным по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщают российские СМИ.

«Мещанский суд Москвы признал виновным бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Сегодня суд вынесет Яшину приговор.

* Илья Яшин признан иноагентом

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Илья Яшин (признан иноагентом) признан виновным по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщают российские СМИ. «Мещанский суд Москвы признал виновным бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Сегодня суд вынесет Яшину приговор. * Илья Яшин признан иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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