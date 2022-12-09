Яшина* признали виновным в распространении фейков

Илья Яшин признан виновным Мещанским судом Москвы
Илья Яшин (признан иноагентом) признан виновным по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщают российские СМИ.
«Мещанский суд Москвы признал виновным бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Сегодня суд вынесет Яшину приговор.
* Илья Яшин признан иноагентом
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews