Сотрудникам оборонного завода Кургана придется перейти на новый российский мессенджер

На «Курганмашзаводе» планируют использовать разработку Ростеха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Курганском машиностроительном заводе, который выполняет гособоронзаказ, планируют внедрить новый российский мессенджер, разработанный Ростехом (госкорпорация, в которую входит «Курганмашзавод»). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ.

«Для служебного взаимодействия предлагается разработка Ростеха IVA AVES S. Этого требует повышенный уровень информационной безопасности, введенный на заводе», — сообщили на заводе. При этом представитель КМЗ отметил, что пока на предприятии разработка Ростеха не используется.

В открытых данных указано, что разработка Ростеха IVA AVES S может функционировать как мессенджер, так и как система видеоконференцсвязи. По словам авторов проекта, программное обеспечение для новой коммуникационной системы разработано в России и мессенджер имеет защиту лучше, чем Skype.

Ранее URA.RU писало, что на курганском оборонном заводе запретили использовать иностранные мессенджеры. В черный список попали Viber, WhatsApp, Skype и Zoom. Ограничения касаются служебного общения.