13 декабря 2022

Сотрудникам оборонного завода Кургана придется перейти на новый российский мессенджер

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
На «Курганмашзаводе» планируют использовать разработку Ростеха Фото:

На Курганском машиностроительном заводе, который выполняет гособоронзаказ, планируют внедрить новый российский мессенджер, разработанный Ростехом (госкорпорация, в которую входит «Курганмашзавод»). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ.

«Для служебного взаимодействия предлагается разработка Ростеха IVA AVES S. Этого требует повышенный уровень информационной безопасности, введенный на заводе», — сообщили на заводе. При этом представитель КМЗ отметил, что пока на предприятии разработка Ростеха не используется.

В открытых данных указано, что разработка Ростеха IVA AVES S может функционировать как мессенджер, так и как система видеоконференцсвязи. По словам авторов проекта, программное обеспечение для новой коммуникационной системы разработано в России и мессенджер имеет защиту лучше, чем Skype.

Ранее URA.RU писало, что на курганском оборонном заводе запретили использовать иностранные мессенджеры. В черный список попали Viber, WhatsApp, Skype и Zoom. Ограничения касаются служебного общения.

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На Курганском машиностроительном заводе, который выполняет гособоронзаказ, планируют внедрить новый российский мессенджер, разработанный Ростехом (госкорпорация, в которую входит «Курганмашзавод»). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ. «Для служебного взаимодействия предлагается разработка Ростеха IVA AVES S. Этого требует повышенный уровень информационной безопасности, введенный на заводе», — сообщили на заводе. При этом представитель КМЗ отметил, что пока на предприятии разработка Ростеха не используется. В открытых данных указано, что разработка Ростеха IVA AVES S может функционировать как мессенджер, так и как система видеоконференцсвязи. По словам авторов проекта, программное обеспечение для новой коммуникационной системы разработано в России и мессенджер имеет защиту лучше, чем Skype. Ранее URA.RU писало, что на курганском оборонном заводе запретили использовать иностранные мессенджеры. В черный список попали Viber, WhatsApp, Skype и Zoom. Ограничения касаются служебного общения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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