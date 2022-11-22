На курганском оборонном заводе запретили использовать иностранные мессенджеры

23 ноября 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

На КМЗ ввели новый запрет для сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудникам «Курганмашзавода», который занимается выполнением гособоронзаказа, запретили использовать иностранные мессенджеры для служебного общения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа работников КМЗ. «На КМЗ работникам запретили использовать иностранные мессенджеры типа Viber, WhatsApp, Skype и Zoom. Можно будет общаться только через Telegram и другие российские сервисы. Видимо в целях безопасности. Уже даже приказ вышел», — рассказал инсайдер. URA.RU направило в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод» официальный запрос. На оборонном предприятии данную информацию подтвердили. «Действительно, на предприятии действует приказ, запрещающий использование в процессе работы иностранных мессенджеров для обмена сообщениями, фото- и видеоматериалами как между сотрудниками завода, так и с его контрагентами. Этого требует повышенный уровень информационной безопасности, введенный на заводе. Для служебного взаимодействия предлагаются сервисы исключительно российских разработчиков», — ответили на запрос в КМЗ. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» посетил Дмитрий Медведев. В ходе визита зампредседателя Совбеза РФ побывал в цехах предприятия и проверил ход выполнения гособоронзаказа. После приезда Медведева на заводе дополнительно ввели рабочие дни по субботам. До этого особый режим работы вводился в августе из-за госзаказа. Также сообщалось, что на КМЗ учеников и беременных отстранили от выполнения оборонзаказа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудникам «Курганмашзавода», который занимается выполнением гособоронзаказа, запретили использовать иностранные мессенджеры для служебного общения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа работников КМЗ. «На КМЗ работникам запретили использовать иностранные мессенджеры типа Viber, WhatsApp, Skype и Zoom. Можно будет общаться только через Telegram и другие российские сервисы. Видимо в целях безопасности. Уже даже приказ вышел», — рассказал инсайдер. URA.RU направило в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод» официальный запрос. На оборонном предприятии данную информацию подтвердили. «Действительно, на предприятии действует приказ, запрещающий использование в процессе работы иностранных мессенджеров для обмена сообщениями, фото- и видеоматериалами как между сотрудниками завода, так и с его контрагентами. Этого требует повышенный уровень информационной безопасности, введенный на заводе. Для служебного взаимодействия предлагаются сервисы исключительно российских разработчиков», — ответили на запрос в КМЗ. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» посетил Дмитрий Медведев. В ходе визита зампредседателя Совбеза РФ побывал в цехах предприятия и проверил ход выполнения гособоронзаказа. После приезда Медведева на заводе дополнительно ввели рабочие дни по субботам. До этого особый режим работы вводился в августе из-за госзаказа. Также сообщалось, что на КМЗ учеников и беременных отстранили от выполнения оборонзаказа.