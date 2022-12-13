13 декабря 2022

Губернатор Махонин рассказал о сложностях в работе пермских врачей в ДНР

Губернатор Махонин: пермским врачам приходится жить в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские врачи работают круглосуточно Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться пермским врачам, работающим в ДНР. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Наши врачи буквально живут в больнице. Например, реаниматолог отработал 21 сутки подряд. Двое терапевтов — единственные, кто ведет суточные дежурства по неотложной помощи. Да, трудно. Но каждый понимает, в какой ситуации оказались люди, поэтому, несмотря на усталость и время суток, спасают жизни», — пишет Махонин.

Губернатор рассказал, что в составе бригады врачей, которые в конце ноября поехали в Северодонецк, есть анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, рентгенолог, терапевт, хирург и медсестры. «Они работают круглосуточно и проделывают огромную работу, чтобы местные жители могли получить медицинскую помощь», — отмечает он.

Ранее URA.RU писало, что ЧВК «Вагнер» объявила о наборе врачей в Пермском крае для работы в зоне СВО. За месяц командировки кандидаты могут получить до 500 тысяч рублей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться пермским врачам, работающим в ДНР. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Наши врачи буквально живут в больнице. Например, реаниматолог отработал 21 сутки подряд. Двое терапевтов — единственные, кто ведет суточные дежурства по неотложной помощи. Да, трудно. Но каждый понимает, в какой ситуации оказались люди, поэтому, несмотря на усталость и время суток, спасают жизни», — пишет Махонин. Губернатор рассказал, что в составе бригады врачей, которые в конце ноября поехали в Северодонецк, есть анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, рентгенолог, терапевт, хирург и медсестры. «Они работают круглосуточно и проделывают огромную работу, чтобы местные жители могли получить медицинскую помощь», — отмечает он. Ранее URA.RU писало, что ЧВК «Вагнер» объявила о наборе врачей в Пермском крае для работы в зоне СВО. За месяц командировки кандидаты могут получить до 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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