20 ноября 2022
19 ноября 2022

ЧВК «Вагнер» срочно ищет в Пермском крае врачей на зарплату в 500 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, эвакуация, милитари, носилки, раненый, армия, оружие, милитаризация, военный, военнослужащий, бой, солдат, z войска, армия россии
Кандидаты должны быть готовы к отправке в командировку в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Частная военная компания «Вагнер» (ЧВК «Вагнер», известная также как «Группа Вагнера») объявила о срочном наборе в Пермском крае врачей и медсестер для работы в зоне проведения спецоперации. За время командировки, которая рассчитана на один месяц, кандидаты могут заработать до 500 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении, которое размещено в telegram-канале «Прикамские витязи».

«Группа Вагнера» продолжает проводить набор врачей. Требуются: анестезиолог, хирург, травматолог, операционная сестра, техник по медоборудованию (Mindray), санитар, фельдшер скорой медицинской помощи, водитель категории «С» с функцией санитара. Готовность выехать в течение 1,5 недель. Зарплата: от 250 тыс рублей в месяц — для младшего персонала, до 500 тыс рублей в месяц — для старшего персонала», — сказано в объявлении.

К соискателям предъявляются ряд требований: наличие профильных сертификатов, отличная физическая форма, возраст до 50 лет. Командировка предполагает работу в «красной зоне». Также ЧВК «Вагнер» искала в Пермском крае сварщиков, слесарей, электриков и водителей.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Частная военная компания «Вагнер» (ЧВК «Вагнер», известная также как «Группа Вагнера») объявила о срочном наборе в Пермском крае врачей и медсестер для работы в зоне проведения спецоперации. За время командировки, которая рассчитана на один месяц, кандидаты могут заработать до 500 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении, которое размещено в telegram-канале «Прикамские витязи». «Группа Вагнера» продолжает проводить набор врачей. Требуются: анестезиолог, хирург, травматолог, операционная сестра, техник по медоборудованию (Mindray), санитар, фельдшер скорой медицинской помощи, водитель категории «С» с функцией санитара. Готовность выехать в течение 1,5 недель. Зарплата: от 250 тыс рублей в месяц — для младшего персонала, до 500 тыс рублей в месяц — для старшего персонала», — сказано в объявлении. К соискателям предъявляются ряд требований: наличие профильных сертификатов, отличная физическая форма, возраст до 50 лет. Командировка предполагает работу в «красной зоне». Также ЧВК «Вагнер» искала в Пермском крае сварщиков, слесарей, электриков и водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...