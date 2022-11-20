ЧВК «Вагнер» срочно ищет в Пермском крае врачей на зарплату в 500 тысяч рублей

21 ноября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Кандидаты должны быть готовы к отправке в командировку в ближайшее время Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частная военная компания «Вагнер» (ЧВК «Вагнер», известная также как «Группа Вагнера») объявила о срочном наборе в Пермском крае врачей и медсестер для работы в зоне проведения спецоперации. За время командировки, которая рассчитана на один месяц, кандидаты могут заработать до 500 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении, которое размещено в telegram-канале «Прикамские витязи». «Группа Вагнера» продолжает проводить набор врачей. Требуются: анестезиолог, хирург, травматолог, операционная сестра, техник по медоборудованию (Mindray), санитар, фельдшер скорой медицинской помощи, водитель категории «С» с функцией санитара. Готовность выехать в течение 1,5 недель. Зарплата: от 250 тыс рублей в месяц — для младшего персонала, до 500 тыс рублей в месяц — для старшего персонала», — сказано в объявлении. К соискателям предъявляются ряд требований: наличие профильных сертификатов, отличная физическая форма, возраст до 50 лет. Командировка предполагает работу в «красной зоне». Также ЧВК «Вагнер» искала в Пермском крае сварщиков, слесарей, электриков и водителей.

Частная военная компания «Вагнер» (ЧВК «Вагнер», известная также как «Группа Вагнера») объявила о срочном наборе в Пермском крае врачей и медсестер для работы в зоне проведения спецоперации. За время командировки, которая рассчитана на один месяц, кандидаты могут заработать до 500 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении, которое размещено в telegram-канале «Прикамские витязи». «Группа Вагнера» продолжает проводить набор врачей. Требуются: анестезиолог, хирург, травматолог, операционная сестра, техник по медоборудованию (Mindray), санитар, фельдшер скорой медицинской помощи, водитель категории «С» с функцией санитара. Готовность выехать в течение 1,5 недель. Зарплата: от 250 тыс рублей в месяц — для младшего персонала, до 500 тыс рублей в месяц — для старшего персонала», — сказано в объявлении. К соискателям предъявляются ряд требований: наличие профильных сертификатов, отличная физическая форма, возраст до 50 лет. Командировка предполагает работу в «красной зоне». Также ЧВК «Вагнер» искала в Пермском крае сварщиков, слесарей, электриков и водителей.