ЧВК «Вагнер» срочно ищет в Пермском крае врачей на зарплату в 500 тысяч рублей

Частная военная компания «Вагнер» (ЧВК «Вагнер», известная также как «Группа Вагнера») объявила о срочном наборе в Пермском крае врачей и медсестер для работы в зоне проведения спецоперации. За время командировки, которая рассчитана на один месяц, кандидаты могут заработать до 500 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении, которое размещено в telegram-канале «Прикамские витязи».
«Группа Вагнера» продолжает проводить набор врачей. Требуются: анестезиолог, хирург, травматолог, операционная сестра, техник по медоборудованию (Mindray), санитар, фельдшер скорой медицинской помощи, водитель категории «С» с функцией санитара. Готовность выехать в течение 1,5 недель. Зарплата: от 250 тыс рублей в месяц — для младшего персонала, до 500 тыс рублей в месяц — для старшего персонала», — сказано в объявлении.
К соискателям предъявляются ряд требований: наличие профильных сертификатов, отличная физическая форма, возраст до 50 лет. Командировка предполагает работу в «красной зоне». Также ЧВК «Вагнер» искала в Пермском крае сварщиков, слесарей, электриков и водителей.
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