В Челябинске загорелась фура. Видео

15 декабря 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Причиной пожара могло стать замыкание проводки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске на Троицком тракте 15 декабря загорелась фура. Читатели URA.RU сообщают, что на место ЧП работают сотрудники МЧС. «В Советском районе на Троицком тракте горит фура. МЧС уже прибыли на место и из пожарных рукавов заливают горящую кабину грузовика водой», — сообщили URA.RU очевидцы. В пресс-службе регионального МЧС URA.RU заявили, что на тушение фуры выехало две автоцистерны и восемь спасателей. Силами Челябинского пожарно-спасательного гарнизона огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.

В Челябинске на Троицком тракте 15 декабря загорелась фура. Читатели URA.RU сообщают, что на место ЧП работают сотрудники МЧС. «В Советском районе на Троицком тракте горит фура. МЧС уже прибыли на место и из пожарных рукавов заливают горящую кабину грузовика водой», — сообщили URA.RU очевидцы. В пресс-службе регионального МЧС URA.RU заявили, что на тушение фуры выехало две автоцистерны и восемь спасателей. Силами Челябинского пожарно-спасательного гарнизона огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.