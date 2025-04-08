08 апреля 2025

Челябинский бесправник погиб, перевернувшись на «Весте»

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка на «Весте» оказалась для мужчины последней
Поездка на «Весте» оказалась для мужчины последней Фото:

В Верхнеуральске (Челябинская область) водитель без прав скончался, вылетев в кювет на «Ладе Веста». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Около 05:20 часов 1 апреля на 1-м километре автодороги „Верхнеуральск-Петропавловск“ водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем „Лада Веста“ на изгибе дороги вправо выехал за пределы проезжей части влево, где опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.

Как выяснилось, мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности.

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В Верхнеуральске (Челябинская область) водитель без прав скончался, вылетев в кювет на «Ладе Веста». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Около 05:20 часов 1 апреля на 1-м километре автодороги „Верхнеуральск-Петропавловск“ водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем „Лада Веста“ на изгибе дороги вправо выехал за пределы проезжей части влево, где опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе. Как выяснилось, мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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