Челябинский бесправник погиб, перевернувшись на «Весте»

В Верхнеуральске (Челябинская область) водитель без прав скончался, вылетев в кювет на «Ладе Веста». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Около 05:20 часов 1 апреля на 1-м километре автодороги „Верхнеуральск-Петропавловск“ водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем „Лада Веста“ на изгибе дороги вправо выехал за пределы проезжей части влево, где опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.
Как выяснилось, мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности.
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