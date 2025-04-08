Фура опрокинулась на трассе в Челябинской области
На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области утром 1 апреля опрокинулся большегруз. Он парализовал движение в районе города Бакал. Об этом рассказали очевидцы.
«Будьте осторожны, бдительны, запаситесь терпением. Примерно 1670 километр трассы М-5 „Урал“. Только что случилось», — написал подписчик telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск», прикрепив видео.
Аварию подтверждают данные Яндекс.Карт. По информации сервиса, в районе ЧП образовалась пробка. Ее протяженность составляет около 3,4 километра.
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