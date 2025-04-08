08 апреля 2025

На челябинской трассе опрокинулась фура и перегородила дорогу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура опрокинулась на трассе в Челябинской области
Фура опрокинулась на трассе в Челябинской области Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области утром 1 апреля опрокинулся большегруз. Он парализовал движение в районе города Бакал. Об этом рассказали очевидцы.

«Будьте осторожны, бдительны, запаситесь терпением. Примерно 1670 километр трассы М-5 „Урал“. Только что случилось», — написал подписчик telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск», прикрепив видео.

Аварию подтверждают данные Яндекс.Карт. По информации сервиса, в районе ЧП образовалась пробка. Ее протяженность составляет около 3,4 километра.

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области утром 1 апреля опрокинулся большегруз. Он парализовал движение в районе города Бакал. Об этом рассказали очевидцы. «Будьте осторожны, бдительны, запаситесь терпением. Примерно 1670 километр трассы М-5 „Урал“. Только что случилось», — написал подписчик telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск», прикрепив видео. Аварию подтверждают данные Яндекс.Карт. По информации сервиса, в районе ЧП образовалась пробка. Ее протяженность составляет около 3,4 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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