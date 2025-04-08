В Челябинске примут желающих работать под землей с зарплатой почти 200 тысяч

В Челябинске компания ищет геолога на зарплату почти 200 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», работать предстоит вахтовым методом в поселке Харп ЯНАО.
«Самой доходной в апреле стала вакансия геолога. Специалисту готовы платить 195 тысяч рублей в месяц. В обязанности входит изучение состава и строения горных пород с целью поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», — уточнили URA.RU в офисе сервиса.
Работать предстоит на подземном участке горнопроходческих работ. График работы предполагает 30 дней работы с последующим таким же периодом отдыха. Работодатель компенсирует проезд к месту работы и дотирует питание.
В списке самых высокооплачиваемых вакансий апреля есть также инструктор по вождению в автошколе. Специалист сможет зарабатывать до 120 тысяч рублей, обучая кандидатов водить автомобили категории «B». Также в Челябинске открылась вакансия су-шефа с зарплатой от 110 тысяч рублей. Сотруднику предстоит готовить блюда различных кухонь и разрабатывать новые рецепты.
Водитель трамвая сможет зарабатывать до 105 тысяч рублей. Кто не владеет навыками, работодатель обучит. Иногородние смогут рассчитывать на бесплатное жилье, частичную компенсацию ипотечного кредита. Питаться предстоит в столовой предприятия. Сотрудники смогут посещать сауну с бассейном и спортзал по льготным ценам. График работы предложили сменный.
Хорошо заработать смогут проводники пассажирских вагонов и врачи-рентгенологи (обе вакансии предполагают зарплату от 100 тысяч рублей). Оператору экструзионной линии пластика пообещали 70-100 тысяч рублей. Чтобы трудоустроиться, сотруднику надо иметь опыт работы на производственной линии от года и уметь работать с техдокументацией.
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