Родина танков и приют тысяч беженцев: как Челябинск стал «Городом трудовой доблести». Фото, видео

Челябинск в годы Великой Отечественной выпускал «Катюши», танки Т-34 и ИС-3

29 марта 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Челябинске был создан ИС-3, признанный лучшим тяжелым танком Второй мировой войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск пять лет назад одним из первых в России получил звание «Город трудовой доблести». Этот титул присваивают городам, труженики которого внесли наибольший вклад в Победу в Великой Отечественной войне. За что Челябинск удостоился такого высокого звания и как его увековечили — в материале URA.RU. Когда было присвоено звание? Женщины на челябинских заводах заменили ушедших на фронт мужчин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Звание «Город трудовой доблести» весной 2020 года учредил президент РФ Владимир Путин — чтобы увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Города, рассчитывающие на новый статус, должны были предоставить оргкомитету документальные подтверждения вклада в Победу, в том числе факты награждения предприятий государственными наградами или вручения им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны. Челябинцы формировали заявку в течение нескольких месяцев. 2 июля 2020-го президент Путин объявил о присуждении звания. Челябинск вошел получил статус «Города трудовой доблести» одним из первых в стране — вместе с Екатеринбургом, Пермью, Казанью, Ижевском и другими. Что выпускали челябинские заводы в годы войны? Завод имени Колющенко производил знаменитые «Катюши» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В начале войны в Челябинскую область было эвакуировано свыше 200 промышленных предприятий. Здесь предстояло не только разместить их, но и организовать на них производство, создать новые оборонные объекты. Челябинские заводы и предприятия, еще недавно выпускавшие мирную продукцию — сельхозмашины, станки, плуги, — стали выпускать танки, минометы, пулеметы, снаряды. Предприятия города в годы войны производили дизельные моторы, патроны, мины, бомбы, реактивные снаряды, электрооборудование для боевых машин, детали для танков и автомобилей ЗИС, бронированные стекла для самолетов и другую необходимую для победы продукцию. А на заводе имени Колющенко было освоено производство установки БМ-13 — знаменитых «Катюш». В годы войны Челябинск принял 500 тысяч эвакуированных беженцев и раненых. Почему Челябинск — Танкоград? В годы войны Челябинск обрел второе, неофициальное имя — Танкоград. В годы войны здесь располагался наркомат танковой промышленности, а Челябинский тракторный завод стал родиной тяжелых танков. Подвиг челябинцев запечатлен в памятнике танкистам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский Кировский завод (так назывался Челябинский тракторный завод в годы Великой Отечественной войны) в 1941 году за 33 дня освоил выпуск танка Т-34. Здесь же в кратчайшие сроки было развернуто производство тяжелых танков «КВ». Кировским заводом при прорыве вражеских войск к окраинам Ленинграда руководил Исаак Зальцман. Он же провел эвакуацию завода в Челябинск, где в кратчайшие сроки развернул производство тяжелых танков «КВ» на ЧТЗ. С июля 1942 года по июнь 1943 года Зальцман был наркомом танковой промышленности СССР. Одна из улиц Челябинска названа его именем. Завод создал десять модификаций тяжелых танков и самоходных артиллерийских установок, выпустил 18 тысяч танков и САУ. Каждый пятый советский танк и САУ были выпущены в Челябинске. Последняя разработка завода военного времени — танк ИС-3, который признан лучшим тяжелым танком Второй мировой войны. Челябинск стал центром металлургии, образования и медицины Мемориал погибшим и выжившим трудармейцам, участвовавшим в строительстве ЧМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Война стала причиной появления в Челябинске металлургического комбината. Решение о строительстве Челябинского металлургического комбината для нужд обороны страны было принято в 1941 году. Первая продукция была выпущена в апреле 1943 года. Помимо оборонного производства, Челябинск стал крупным учебным центром. Летчиков готовили в «Челябинской военной авиационной школе стрелков-бомбардиров», ставшей после войны ЧВВАКУШем. Училище подготовило 25 выпусков штурманов и 18 выпусков стрелков-радистов — всего около 12 тысяч авиационных специалистов. В Танковом училище с 1942 по 1945 годы было подготовлено 6 863 офицеров для бронетанковых войск. Кроме того, в городе было развернуто 10 эвакогоспиталей для тяжелораненых. Как отмечен вклад Челябинска в Победу? В честь присвоения Челябинску звания «Города трудовой доблести» была установлена стела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За большой вклад в индустриализацию страны и обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 4 января 1980 года указом Президиума Верховного совета СССР Челябинск награжден орденом Ленина. В Челябинске насчитывается около 70 памятников и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне. После присвоения звания «Город трудовой доблести» на Аллее Славы была установлена стела. Челябинский памятник добровольцам-танкистам изображен на серии почтовых марок, выпущенных в 2021 году тиражом 120 тысяч экземпляров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск пять лет назад одним из первых в России получил звание «Город трудовой доблести». Этот титул присваивают городам, труженики которого внесли наибольший вклад в Победу в Великой Отечественной войне. За что Челябинск удостоился такого высокого звания и как его увековечили — в материале URA.RU. Звание «Город трудовой доблести» весной 2020 года учредил президент РФ Владимир Путин — чтобы увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Города, рассчитывающие на новый статус, должны были предоставить оргкомитету документальные подтверждения вклада в Победу, в том числе факты награждения предприятий государственными наградами или вручения им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны. Челябинцы формировали заявку в течение нескольких месяцев. 2 июля 2020-го президент Путин объявил о присуждении звания. Челябинск вошел получил статус «Города трудовой доблести» одним из первых в стране — вместе с Екатеринбургом, Пермью, Казанью, Ижевском и другими. В начале войны в Челябинскую область было эвакуировано свыше 200 промышленных предприятий. Здесь предстояло не только разместить их, но и организовать на них производство, создать новые оборонные объекты. Челябинские заводы и предприятия, еще недавно выпускавшие мирную продукцию — сельхозмашины, станки, плуги, — стали выпускать танки, минометы, пулеметы, снаряды. Предприятия города в годы войны производили дизельные моторы, патроны, мины, бомбы, реактивные снаряды, электрооборудование для боевых машин, детали для танков и автомобилей ЗИС, бронированные стекла для самолетов и другую необходимую для победы продукцию. А на заводе имени Колющенко было освоено производство установки БМ-13 — знаменитых «Катюш». В годы войны Челябинск принял 500 тысяч эвакуированных беженцев и раненых. В годы войны Челябинск обрел второе, неофициальное имя — Танкоград. В годы войны здесь располагался наркомат танковой промышленности, а Челябинский тракторный завод стал родиной тяжелых танков. Челябинский Кировский завод (так назывался Челябинский тракторный завод в годы Великой Отечественной войны) в 1941 году за 33 дня освоил выпуск танка Т-34. Здесь же в кратчайшие сроки было развернуто производство тяжелых танков «КВ». Кировским заводом при прорыве вражеских войск к окраинам Ленинграда руководил Исаак Зальцман. Он же провел эвакуацию завода в Челябинск, где в кратчайшие сроки развернул производство тяжелых танков «КВ» на ЧТЗ. С июля 1942 года по июнь 1943 года Зальцман был наркомом танковой промышленности СССР. Одна из улиц Челябинска названа его именем. Завод создал десять модификаций тяжелых танков и самоходных артиллерийских установок, выпустил 18 тысяч танков и САУ. Каждый пятый советский танк и САУ были выпущены в Челябинске. Последняя разработка завода военного времени — танк ИС-3, который признан лучшим тяжелым танком Второй мировой войны. Война стала причиной появления в Челябинске металлургического комбината. Решение о строительстве Челябинского металлургического комбината для нужд обороны страны было принято в 1941 году. Первая продукция была выпущена в апреле 1943 года. Помимо оборонного производства, Челябинск стал крупным учебным центром. Летчиков готовили в «Челябинской военной авиационной школе стрелков-бомбардиров», ставшей после войны ЧВВАКУШем. Училище подготовило 25 выпусков штурманов и 18 выпусков стрелков-радистов — всего около 12 тысяч авиационных специалистов. В Танковом училище с 1942 по 1945 годы было подготовлено 6 863 офицеров для бронетанковых войск. Кроме того, в городе было развернуто 10 эвакогоспиталей для тяжелораненых. За большой вклад в индустриализацию страны и обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 4 января 1980 года указом Президиума Верховного совета СССР Челябинск награжден орденом Ленина. В Челябинске насчитывается около 70 памятников и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне. После присвоения звания «Город трудовой доблести» на Аллее Славы была установлена стела. Челябинский памятник добровольцам-танкистам изображен на серии почтовых марок, выпущенных в 2021 году тиражом 120 тысяч экземпляров.