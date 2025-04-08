Что делать челябинцам, если в офисе произошел потоп или пожар. Фото, видео

В Челябинске зарождается тренд на коворкинг-центры

01 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Места в коворкингах сдают как помесячно, так и по дням Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе В Челябинске на 2025 год открыто более 20 коворкингов разной площади и вместимости. Обычно резидентами таких пространств становятся представители федеральных компаний и фрилансеры, однако в случае непредвиденных обстоятельств посетителем может стать и рядовой офисный сотрудник. Что делать и куда бежать, если в офисе внезапно отключили электричество или интернет, — корреспондент URA.RU проверила на себе. Ближе всего к редакции URA.RU оказался сервисный офис «Практик». Туда, вооружившись ноутбуком и зарядниками для гаджетов, и отправилась корреспондент агентства. При выборе минимального тарифа администратор предлагает занять любое свободное место. Из вариантов — рабочий стол в «тихом» или «громком» офисе, а также все, что приглянулось в общей зоне. «Тихие» варианты обычно предлагают резидентам, чья работа не требует звонков и постоянных разговорах. «Громкие» больше подходят для сотрудников call-служб и просто тех, кому не мешают звуки в течение дня. При минимальном тарифе занять предлагают любое свободное место в офисах либо общей зоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Часть помещений оказалась арендована федеральными компаниями. За стеклянными перегородками разместились несколько крупных банков, вежливо попросивших не снимать их процесс. Я же, выбирая между уже привычным офисным столом и мягким диваном, решила протестировать новый для себя формат. Первой локацией стало место у кофе-бара. Сидеть удобно, но, если находится там недолго. В числе плюсов — тихо и не нужно далеко ходить за кофе, чаем, фруктами или снеками. Перечисленное коворкинг предоставляет безлимитно. На выбор — 13 видов кофе из кофемашины, восемь видов пакетированного чая, яблоки, апельсины, печенья и другие сдобные сладости. Самой удобной вне рабочего стола оказалась зона отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как оказалось, поработать можно и на кухне. Там расположен уже второй кофе-бар, посуда, общий холодильник, микроволновка и посудомоечная машина. После обеда там полное уединение. После 15:00 на кухне вновь появляются люди — время заваренных фруктовых и китайских чаев. По личным ощущениям, удобней всего оказалось работать на подушках именно там: комфортно, мягко и близко к еде и напиткам. К вечеру в общей зоне появился мужчина с собакой. Оказалось, что пространство работает по принципу дог-френдли. Красавчика на поводке зовут Мартин и, кажется, его знают почти все резиденты офиса. Как и хозяина — сооснователя компании Napoleon IT Сергея Белоклокова, на чьих площадях и расположили коворкинг. Мы люди не скромные, поэтому напросились на подробную экскурсию. Дополнительно там оборудованы переговорные комнаты и два маленьких помещения для созвонов или разговоров тет-а-тет. В дальней части коворкинга — зона с игровой приставкой, телевидением и настольными играми. Отдельно находится стена с сейфами для личных вещей. Рабочие места оборудованы встроенными розетками и системой беспроводной зарядки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под конец рабочего дня я все-таки заглянула в ранее предложенный офис. Без фокусов не обошлось: кроме встроенных в столы розеток, на каждом выбита буква «П» — по ней можно найти беспроводной источник питания, заряжающий смартфон, если его просто положить на метку. И, если делать какие-то выводы, удобней было занять место за рабочим столом. Диваны и подушки, конечно, создают дополнительный комфорт, но лучше оставить эти локации для перерывов между рабочими делами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на 2025 год открыто более 20 коворкингов разной площади и вместимости. Обычно резидентами таких пространств становятся представители федеральных компаний и фрилансеры, однако в случае непредвиденных обстоятельств посетителем может стать и рядовой офисный сотрудник. Что делать и куда бежать, если в офисе внезапно отключили электричество или интернет, — корреспондент URA.RU проверила на себе. Ближе всего к редакции URA.RU оказался сервисный офис «Практик». Туда, вооружившись ноутбуком и зарядниками для гаджетов, и отправилась корреспондент агентства. При выборе минимального тарифа администратор предлагает занять любое свободное место. Из вариантов — рабочий стол в «тихом» или «громком» офисе, а также все, что приглянулось в общей зоне. Часть помещений оказалась арендована федеральными компаниями. За стеклянными перегородками разместились несколько крупных банков, вежливо попросивших не снимать их процесс. Я же, выбирая между уже привычным офисным столом и мягким диваном, решила протестировать новый для себя формат. Первой локацией стало место у кофе-бара. Сидеть удобно, но, если находится там недолго. В числе плюсов — тихо и не нужно далеко ходить за кофе, чаем, фруктами или снеками. Перечисленное коворкинг предоставляет безлимитно. На выбор — 13 видов кофе из кофемашины, восемь видов пакетированного чая, яблоки, апельсины, печенья и другие сдобные сладости. Как оказалось, поработать можно и на кухне. Там расположен уже второй кофе-бар, посуда, общий холодильник, микроволновка и посудомоечная машина. После обеда там полное уединение. После 15:00 на кухне вновь появляются люди — время заваренных фруктовых и китайских чаев. По личным ощущениям, удобней всего оказалось работать на подушках именно там: комфортно, мягко и близко к еде и напиткам. К вечеру в общей зоне появился мужчина с собакой. Оказалось, что пространство работает по принципу дог-френдли. Красавчика на поводке зовут Мартин и, кажется, его знают почти все резиденты офиса. Как и хозяина — сооснователя компании Napoleon IT Сергея Белоклокова, на чьих площадях и расположили коворкинг. Мы люди не скромные, поэтому напросились на подробную экскурсию. Дополнительно там оборудованы переговорные комнаты и два маленьких помещения для созвонов или разговоров тет-а-тет. В дальней части коворкинга — зона с игровой приставкой, телевидением и настольными играми. Отдельно находится стена с сейфами для личных вещей. Под конец рабочего дня я все-таки заглянула в ранее предложенный офис. Без фокусов не обошлось: кроме встроенных в столы розеток, на каждом выбита буква «П» — по ней можно найти беспроводной источник питания, заряжающий смартфон, если его просто положить на метку. И, если делать какие-то выводы, удобней было занять место за рабочим столом. Диваны и подушки, конечно, создают дополнительный комфорт, но лучше оставить эти локации для перерывов между рабочими делами.