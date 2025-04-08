В жилищном комплексе (ЖК) «Лесопарковый» в Челябинске выставили на продажу квартиру почти за 50 миллионов рублей. В ней два уровня и четыре санузла. Соответствующее предложение появилось на популярной онлайн-площадке.
«Пpодается cтильная и уютнaя 5-комнатнaя кваpтира в самoм цeнтpe гoрода пo улице Лесопapкoвая. Kвapтиpa облaдает oтличнoй планировкoй и выпoлненa c высокoкaчественным дизайнерcким pемонтом. Цена — 49 989 999 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Площадь квартиры составляет 281 квадратный метр. В квартире расположено пять спальных комнат, из которых две оборудованы индивидуальными санузлами. Кроме того, в квартире есть один общий санузел и отдельный гостевой туалет. Также представлены просторная гардеробная и комната для игр. Была установлена система принудительной вентиляции, а также оборудованы системы охранной и пожарной сигнализации.
Как ранее писало URA.RU в этом же ЖК выставлено на продажу помещение, предназначенное для размещения будущего сетевого магазина. За него назначили цену 55 миллионов рублей. Площадь будущего торгового объекта составляет 120 квадратных метров.
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