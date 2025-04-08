В Челябинской области начались степные пожары

В Нагайбакском районе и селе Аргаяш Челябинской области зафиксированы первые степные пожары. Причиной стала теплая погода и связанный с этим сход снега.
«Ранняя весна на Южном Урале спровоцировала и ранее начало пожароопасного периода. Уже несколько пожаров в полях произошло в Нагайбакском районе за последние три дня. Горели поля около Куропаткинского, Берёзовой Рощи. Сегодня [31 марта] благодаря огнеборцам ликвидирован пожар около поселка Заречный», — пишет местная газета «Всходы».
В регионе сложилась непростая пожароопасная ситуация. Во второй половине дня 31 марта в деревне Аргаяш пожар вспыхнул в зарослях сухой травы. Усиленные порывы ветра способствовали распространению пламени, угрожая жилым зданиям и постройкам. По информации МЧС, благодаря своевременному сообщению, полученному от местных жителей, и быстрой реакции оперативных служб, пожар удалось локализовать и предотвратить его распространение на жилые дома.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области для борьбы с пожарами мобилизованы 4200 спасателей и 1200 единиц техники, которые будут задействованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Для обнаружения очагов возгораний применяют технологию искусственного интеллекта. Он осуществляет анализ информации, получаемой с сотни пунктов видеонаблюдения.
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