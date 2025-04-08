08 апреля 2025

В Челябинской области начались степные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ландшафтные пожары пришли в Нагайбакский район Челябинской области (архивное фото)
Ландшафтные пожары пришли в Нагайбакский район Челябинской области (архивное фото) Фото:

В Нагайбакском районе и селе Аргаяш Челябинской области зафиксированы первые степные пожары. Причиной стала теплая погода и связанный с этим сход снега.

«Ранняя весна на Южном Урале спровоцировала и ранее начало пожароопасного периода. Уже несколько пожаров в полях произошло в Нагайбакском районе за последние три дня. Горели поля около Куропаткинского, Берёзовой Рощи. Сегодня [31 марта] благодаря огнеборцам ликвидирован пожар около поселка Заречный», — пишет местная газета «Всходы».

В регионе сложилась непростая пожароопасная ситуация. Во второй половине дня 31 марта в деревне Аргаяш пожар вспыхнул в зарослях сухой травы. Усиленные порывы ветра способствовали распространению пламени, угрожая жилым зданиям и постройкам. По информации МЧС, благодаря своевременному сообщению, полученному от местных жителей, и быстрой реакции оперативных служб, пожар удалось локализовать и предотвратить его распространение на жилые дома.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области для борьбы с пожарами мобилизованы 4200 спасателей и 1200 единиц техники, которые будут задействованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Для обнаружения очагов возгораний применяют технологию искусственного интеллекта. Он осуществляет анализ информации, получаемой с сотни пунктов видеонаблюдения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нагайбакском районе и селе Аргаяш Челябинской области зафиксированы первые степные пожары. Причиной стала теплая погода и связанный с этим сход снега. «Ранняя весна на Южном Урале спровоцировала и ранее начало пожароопасного периода. Уже несколько пожаров в полях произошло в Нагайбакском районе за последние три дня. Горели поля около Куропаткинского, Берёзовой Рощи. Сегодня [31 марта] благодаря огнеборцам ликвидирован пожар около поселка Заречный», — пишет местная газета «Всходы». В регионе сложилась непростая пожароопасная ситуация. Во второй половине дня 31 марта в деревне Аргаяш пожар вспыхнул в зарослях сухой травы. Усиленные порывы ветра способствовали распространению пламени, угрожая жилым зданиям и постройкам. По информации МЧС, благодаря своевременному сообщению, полученному от местных жителей, и быстрой реакции оперативных служб, пожар удалось локализовать и предотвратить его распространение на жилые дома. Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области для борьбы с пожарами мобилизованы 4200 спасателей и 1200 единиц техники, которые будут задействованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Для обнаружения очагов возгораний применяют технологию искусственного интеллекта. Он осуществляет анализ информации, получаемой с сотни пунктов видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...