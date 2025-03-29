Вкус ностальгии: какие блюда и рестораны челябинцы вспоминают спустя десятки лет

30 марта 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Челябинцы скучают по закрытым японским ресторанам, мясным барам и ушедшим десертам Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске закрылись десятки культовых заведений, оставив после себя только воспоминания. Другие же сменили формат и меню, навсегда позабыв легендарные блюда. Какие кафе, рестораны и блюда горожане до сих пор вспоминают с теплотой, они рассказали в соцсетях. Кофейни и десерты, которые не забыть Одна из самых ярких ностальгий — по кофейне «Апельсин» на улице Каслинской. О вишневом штруделе в паблике «Едим Вместе» в соцсети «ВКонтакте» вспомнил ни один челябинец. Яблочный штрудель тоже был на высоте, но именно вишневый считался фирменным. Еще одно любимое лакомство — брауни с соленой карамелью, который сначала подавали в виде круглого пирожного, а затем изменили подачу на бруски, потеряв ту самую текстуру. В кофейне «Кекс», что когда-то находилась в гостинице «Мираж», подавали «изумительные бельгийские вафли», делится челябинка. Они были не только сладкими, с мороженым и карамелью, но и сытными — с семгой. Японская кухня и подачи с эффектом «ВАУ» Многие горожане помнят ресторан Sao Tao, который располагался на улице 40 лет Победы, на месте нынешней кофейни «Миндаль». Главной фишкой заведения была подача роллов — их приносили на деревянном корабле, что особенно впечатляло гостей. «До сих пор помню их корабль, на котором подавали роллы. Возможно, сейчас бы они показались совсем не вкусными, но это яркое воспоминание детства», — заявила челябинка в группе «Едим вместе». Одной из самых ностальгических тем стали рестораны японской кухни Фото: Размик Закарян © URA.RU Другой ушедший и некогда популярный японский ресторан — Itsu. Там можно было найти обширное меню, которого, по словам комментаторов, сейчас не встретить ни в одном заведении. Вспоминают и «суши-робота». «Это был лучший японский ресторан. Сейчас нигде даже близко нет такого ассортимента», — поделилась в комментариях женщина. Суши-бар «Кабуки» тоже оставил о себе теплые воспоминания. Его блюда сравнивали с настоящей японской кухней. Стейки, рулька и безлимитное мясо Челябинцы вспоминают стейки из закрытых десять лет назад ресторанов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любители мяса с ностальгией вспоминают «Дас Колбас» в Горках. Там, по словам комментаторов, готовили лучшие стейки из говядины и тушеную капусту в пиве. Еще одно культовое заведение — «Балкан гриль», где подавали блюда сербской кухни. Гости заведения отметили, что помимо потрясающего мяса, там работали обаятельные сербские официанты, что придавало месту особый колорит. Любители гриля помнят и «Тамерлан». Заведение предлагало уникальную концепцию: гости платили за тарелку и сами выбирали мясо, которое тут же жарили на огромной сковороде, а затем дополняли овощами. «Концепция у них была классная: выбираешь тарелку большую или маленькую, набираешь на нее виды мяса по своему вкусу. При тебе это все готовят, потом насыпаешь гору овощей сколько влезает на тарелку и ешь довольный. Можно было и без овощей, просто гору мяса взять за фиксированную стоимость тарелки. Вот бы сейчас вернуться туда», — заявила челябинка в паблике. Фастфуд и заведения с особенной атмосферой В начале 2000-х настоящими легендами были рестораны сети «Гриль-Мастер». Заведение на пересечении Энгельса и Ленина славилось рыбой в кляре, которая подавалась целым куском с лимоном. Челябинцы вспоминают и бургеры, которые в то время отличались качеством, а также мясо по-французски с маринованными огурцами. «На „Теплотехе“ тоже был „Гриль-мастер“, мы ходили именно туда. Прикольное было местечко: настоящие бургеры можно было поесть только там в конце 90-х», — поделилась в комментариях воспоминаниями челябинка. Еще одно знаковое место — кофейня «Популист» на улице Энгельса. Позже заведение сменило формат и переехало, а в 2024 году закрылось. Один из челябинцев вспоминает, как каждую субботу начинал утро с брускетты с гуакамоле и лососем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске закрылись десятки культовых заведений, оставив после себя только воспоминания. Другие же сменили формат и меню, навсегда позабыв легендарные блюда. Какие кафе, рестораны и блюда горожане до сих пор вспоминают с теплотой, они рассказали в соцсетях. Одна из самых ярких ностальгий — по кофейне «Апельсин» на улице Каслинской. О вишневом штруделе в паблике «Едим Вместе» в соцсети «ВКонтакте» вспомнил ни один челябинец. Яблочный штрудель тоже был на высоте, но именно вишневый считался фирменным. Еще одно любимое лакомство — брауни с соленой карамелью, который сначала подавали в виде круглого пирожного, а затем изменили подачу на бруски, потеряв ту самую текстуру. В кофейне «Кекс», что когда-то находилась в гостинице «Мираж», подавали «изумительные бельгийские вафли», делится челябинка. Они были не только сладкими, с мороженым и карамелью, но и сытными — с семгой. Многие горожане помнят ресторан Sao Tao, который располагался на улице 40 лет Победы, на месте нынешней кофейни «Миндаль». Главной фишкой заведения была подача роллов — их приносили на деревянном корабле, что особенно впечатляло гостей. Другой ушедший и некогда популярный японский ресторан — Itsu. Там можно было найти обширное меню, которого, по словам комментаторов, сейчас не встретить ни в одном заведении. Вспоминают и «суши-робота». «Это был лучший японский ресторан. Сейчас нигде даже близко нет такого ассортимента», — поделилась в комментариях женщина. Суши-бар «Кабуки» тоже оставил о себе теплые воспоминания. Его блюда сравнивали с настоящей японской кухней. Любители мяса с ностальгией вспоминают «Дас Колбас» в Горках. Там, по словам комментаторов, готовили лучшие стейки из говядины и тушеную капусту в пиве. Еще одно культовое заведение — «Балкан гриль», где подавали блюда сербской кухни. Гости заведения отметили, что помимо потрясающего мяса, там работали обаятельные сербские официанты, что придавало месту особый колорит. Любители гриля помнят и «Тамерлан». Заведение предлагало уникальную концепцию: гости платили за тарелку и сами выбирали мясо, которое тут же жарили на огромной сковороде, а затем дополняли овощами. В начале 2000-х настоящими легендами были рестораны сети «Гриль-Мастер». Заведение на пересечении Энгельса и Ленина славилось рыбой в кляре, которая подавалась целым куском с лимоном. Челябинцы вспоминают и бургеры, которые в то время отличались качеством, а также мясо по-французски с маринованными огурцами. Еще одно знаковое место — кофейня «Популист» на улице Энгельса. Позже заведение сменило формат и переехало, а в 2024 году закрылось. Один из челябинцев вспоминает, как каждую субботу начинал утро с брускетты с гуакамоле и лососем.