Курганец создал контентное приложение для меломанов. Видео

15 декабря 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Проект студента КГУ занят первое место на конкурсе IT-перспектива (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Студент 3-го курса института математики и интеллектуальных систем Курганского госуниверситета Матей Штясек создал контентное приложение для любителей музыки. Свой проект студент представил на конкурс «IT-перспектива» и занял первое место, рассказали URA.RU в IT-компании Maxim Technology. «Целевая аудитория — любители музыки. При помощи данного приложения пользователь получает доступ к музыке, информации об исполнителях и последних новостях мира музыки. Также сервис предоставляет удобное API и RSS. Будет доступна платная подписка, которая расширит возможности при использовании сервиса», — рассказал Штясек о своем проекте. Выступление студента оценил руководитель отдела разработки Maxim Technology Александр Шведов и конкурсная комиссия. Штясек стал победителем конкурса. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошел первый конкурс проектов «IT-перспектива» среди студентов. Его организовали компания «Maxim Technology», департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области и ГАОУ ДПО ИРОСТ. Конкурс планируют проводить ежегодно для популяризации IT-профессий и отбора талантливых ребят на практику и стажировку в крупнейшей IT-компании региона. Образование в сфере цифровых технологий быстро стало одним из самых востребованных в стране. В 2021 году 72 тысяч человек подали заявки на обучение в сфере ИТ. Господдержка позволяет пройти переобучение бесплатно или с частичной компенсацией стоимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студент 3-го курса института математики и интеллектуальных систем Курганского госуниверситета Матей Штясек создал контентное приложение для любителей музыки. Свой проект студент представил на конкурс «IT-перспектива» и занял первое место, рассказали URA.RU в IT-компании Maxim Technology. «Целевая аудитория — любители музыки. При помощи данного приложения пользователь получает доступ к музыке, информации об исполнителях и последних новостях мира музыки. Также сервис предоставляет удобное API и RSS. Будет доступна платная подписка, которая расширит возможности при использовании сервиса», — рассказал Штясек о своем проекте. Выступление студента оценил руководитель отдела разработки Maxim Technology Александр Шведов и конкурсная комиссия. Штясек стал победителем конкурса. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошел первый конкурс проектов «IT-перспектива» среди студентов. Его организовали компания «Maxim Technology», департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области и ГАОУ ДПО ИРОСТ. Конкурс планируют проводить ежегодно для популяризации IT-профессий и отбора талантливых ребят на практику и стажировку в крупнейшей IT-компании региона. Образование в сфере цифровых технологий быстро стало одним из самых востребованных в стране. В 2021 году 72 тысяч человек подали заявки на обучение в сфере ИТ. Господдержка позволяет пройти переобучение бесплатно или с частичной компенсацией стоимости.