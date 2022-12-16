В ХМАО замдиректора городского учреждения устроил бизнес на новогодних утренниках

Сотрудник детского центра проводит праздники для детей через ИП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин пожаловался на замдиректора городского центра молодежи и дополнительного образования Андрея Гришкова из-за новогодних утренников, которые он в качестве индивидуального предпринимателя устраивает в том же учреждении, где и работает. Жалобы отправлены губернатору Югры Наталье Комаровой, в окружной департамент образования и в прокуратуру, сообщил в разговоре с URA.RU народный избранник.

«По моим данным, замдиректора центра молодежи открыл ИП и проводил детские праздники в том же помещении, что и работал. И, непонятно, был ли там договор с центром. В этом я усматриваю конфликт интересов между образовательным учреждением и предпринимателем», — отмечает депутат.

По словам самого Гришкова, он не видит в ситуации никакой коррупционной составляющей. «Помещение арендовано за арендую плату на общих условиях, которыми может воспользоваться любое физическое или юридическое лицо», — заявил замдиректора учреждения в разговоре с журналистом агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Урае директор муниципального детского сада № 19 «Радость» Ирина Цаур просит сотрудников уходить на больничный или неоплачиваемый отпуск, так как им нечем платить зарплату. По словам директора, в зарплатном фонде учреждения не хватает примерно миллиона рублей.