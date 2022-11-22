В ХМАО воспитателей заставляют уходить в отпуск за свой счет

23 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Урае воспитателям городского детского сада нечем платить зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Урае директор муниципального детского сада № 19 «Радость» Ирина Цаур просит сотрудников уходить на больничный или неоплачиваемый отпуск, так как им нечем платить зарплату. Об этом URA.RU рассказала сотрудница детского сада, попросившая об анонимности. «На общем собрании заведующая предложила нам открывать больничные, либо брать дни без содержания, потому что в бюджете садика не хватает денег, по ее словам, в миллион рублей. Куда они делись, нам не объяснили. Просит брать на две недели, что бы она могла нам выплатить зарплату, так как после трех дней, например, больничного, зарплату будут выплачивать из средств Фонда социального страхования», — сказала женщина. Информацию об этом журналисту агентства подтвердили и другие сотрудники детсада. Оперативно получить комментарий Цаур не удалось. По указанному на сайте детского сада номеру телефона не ответили на звонки журналиста агентства. В администрации Урая, со ссылкой на информацию Цаур, рассказали, что на данный момент много сотрудников болеют. «Две группы закрыты на карантин и это связано с состоянием здоровья, а не с бюджетом учреждения. Данных о дефиците бюджета учреждения в миллион рублей нет», — заверили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что из-за роста цен на продукты власти ХМАО увеличат стоимость посещения детских садов в большинстве муниципалитетов региона. Максимальный рост составил 38%.

В Урае директор муниципального детского сада № 19 «Радость» Ирина Цаур просит сотрудников уходить на больничный или неоплачиваемый отпуск, так как им нечем платить зарплату. Об этом URA.RU рассказала сотрудница детского сада, попросившая об анонимности. «На общем собрании заведующая предложила нам открывать больничные, либо брать дни без содержания, потому что в бюджете садика не хватает денег, по ее словам, в миллион рублей. Куда они делись, нам не объяснили. Просит брать на две недели, что бы она могла нам выплатить зарплату, так как после трех дней, например, больничного, зарплату будут выплачивать из средств Фонда социального страхования», — сказала женщина. Информацию об этом журналисту агентства подтвердили и другие сотрудники детсада. Оперативно получить комментарий Цаур не удалось. По указанному на сайте детского сада номеру телефона не ответили на звонки журналиста агентства. В администрации Урая, со ссылкой на информацию Цаур, рассказали, что на данный момент много сотрудников болеют. «Две группы закрыты на карантин и это связано с состоянием здоровья, а не с бюджетом учреждения. Данных о дефиците бюджета учреждения в миллион рублей нет», — заверили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что из-за роста цен на продукты власти ХМАО увеличат стоимость посещения детских садов в большинстве муниципалитетов региона. Максимальный рост составил 38%.