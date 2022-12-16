Юрист рассказала, в каком месяце выгоднее всего брать отпуск

Юрист Краснянская рекомендовала брать отпуск в марте, августе или октябре

17 декабря 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Больше всего отпускных выдадут в месяцах, где максимум рабочих дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Больше всего отпускных в 2023 году работник может получить в те месяцы, где зафиксировано максимум рабочих дней. Об этом сообщила руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская. «Ежегодный отпуск рассчитывается стандартно, из года в год, исходя из среднего дневного заработка работника. Если исходить из денежной выгоды, то в отпуск нужно идти в те месяцы, в которых будет больше всего рабочих дней. В 2023 году — это март (22 дня), август (23 дня), октябрь (22 дня)», — сообщила Краснянская агентству «Прайм». Согласно бухгалтерскому расчету, средний дневной заработок в эти месяцы будет больше, поэтому и выплата в конечном итоге станет существеннее. Если у сотрудника есть цель отдохнуть подольше без критериев выплат, то стоит выбирать месяцы с максимум праздничных дней — они не входят в отпускной период и добавляются к общему количеству дней. Краснянская также уточнила, что на расчет отпускных повлияют дни, проведенные на больничном либо в командировке. Выплаты традиционно становятся меньше. Ранее член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина рассказала, как увеличить количество отпускных дней с 28 до 45. Она порекомендовала грамотно добавлять отпускные дни к праздничным.

Больше всего отпускных в 2023 году работник может получить в те месяцы, где зафиксировано максимум рабочих дней. Об этом сообщила руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская. «Ежегодный отпуск рассчитывается стандартно, из года в год, исходя из среднего дневного заработка работника. Если исходить из денежной выгоды, то в отпуск нужно идти в те месяцы, в которых будет больше всего рабочих дней. В 2023 году — это март (22 дня), август (23 дня), октябрь (22 дня)», — сообщила Краснянская агентству «Прайм». Согласно бухгалтерскому расчету, средний дневной заработок в эти месяцы будет больше, поэтому и выплата в конечном итоге станет существеннее. Если у сотрудника есть цель отдохнуть подольше без критериев выплат, то стоит выбирать месяцы с максимум праздничных дней — они не входят в отпускной период и добавляются к общему количеству дней. Краснянская также уточнила, что на расчет отпускных повлияют дни, проведенные на больничном либо в командировке. Выплаты традиционно становятся меньше. Ранее член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина рассказала, как увеличить количество отпускных дней с 28 до 45. Она порекомендовала грамотно добавлять отпускные дни к праздничным.