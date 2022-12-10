Юрист Курашина объяснила, как увеличить отпуск с 28 до 45 дней

Юрист Курашина: выходные и праздничные дни помогут увеличить отпуск до 45 дней

11 декабря 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Юрист Курашина рассказала о способах продлить отпуск. Один из них — сдать кровь Фото: Анна Майорова © URA.RU При определенном выборе дат можно продлить отпуск с 28 календарных дней до 45. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина. Она отметила, что есть и другие способы продлить законный отдых на несколько дней. «На государственные праздники в России приходится 21 день. Если правильно присоединять к ним отпускные дни, получится продлить себе каникулы до 45 дней. Так, к четырем февральским выходным с 23 по 26 февраля включительно можно добавить будни с 20 по 22 февраля. Таким образом, получится отдыхать целую неделю», — заявила Курашина в интервью агентству «Прайм». Она также уточнила, что есть и другие способы продлить отдых. Например, взять отгулы, сдать кровь или уйти на больничный во время отпуска. По закону впервые право на отпуск у сотрудника возникает после полугода работы, отметила юрист. Ранее юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, кто останется без двойной оплаты в новогодние праздники (с 1 по 8 января). Требование трудового кодекса о повышенной оплате в эти дни не коснется людей творческих профессий.

При определенном выборе дат можно продлить отпуск с 28 календарных дней до 45. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина. Она отметила, что есть и другие способы продлить законный отдых на несколько дней. «На государственные праздники в России приходится 21 день. Если правильно присоединять к ним отпускные дни, получится продлить себе каникулы до 45 дней. Так, к четырем февральским выходным с 23 по 26 февраля включительно можно добавить будни с 20 по 22 февраля. Таким образом, получится отдыхать целую неделю», — заявила Курашина в интервью агентству «Прайм». Она также уточнила, что есть и другие способы продлить отдых. Например, взять отгулы, сдать кровь или уйти на больничный во время отпуска. По закону впервые право на отпуск у сотрудника возникает после полугода работы, отметила юрист. Ранее юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, кто останется без двойной оплаты в новогодние праздники (с 1 по 8 января). Требование трудового кодекса о повышенной оплате в эти дни не коснется людей творческих профессий.