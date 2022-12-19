Украинцы смогут стать гражданами России по ускоренной процедуре

19 декабря 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Госдума рассмотрит закон об упрощении получения гражданства РФ гражданами Украины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Законопроект, упрощающий получение гражданства России украинцами, пожелавшими выйти из гражданства Украины, внесен в Госдуму РФ. Документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты российского парламента. «Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины, направившие в полномочный орган Украины обращение о выходе из гражданства Украины и не получившие ответа, считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими… заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», — говорится в тексте законопроекта . Подать заявление можно будет через портал «Госуслуги». Авторы законопроекта — депутаты Государственной Думы Леонид Калашников, Сергей Кабышев, Сергей Леонов, Артем Туров. Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект направлен на защиту прав жителей присоединенных российских территорий Донбасса, которые «лишены возможности выйти из гражданства Украины по не зависящим от них причинам». В то же время, наличие украинского гражданства затрудняет им реализацию своих прав на территории России. По информации авторов законопроекта, с начала 2021-го по сентябрь 2022 года гражданами России стали 636 508 украинцев.

Законопроект, упрощающий получение гражданства России украинцами, пожелавшими выйти из гражданства Украины, внесен в Госдуму РФ. Документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты российского парламента. «Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины, направившие в полномочный орган Украины обращение о выходе из гражданства Украины и не получившие ответа, считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими… заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», — говорится в тексте законопроекта. Подать заявление можно будет через портал «Госуслуги». Авторы законопроекта — депутаты Государственной Думы Леонид Калашников, Сергей Кабышев, Сергей Леонов, Артем Туров. Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект направлен на защиту прав жителей присоединенных российских территорий Донбасса, которые «лишены возможности выйти из гражданства Украины по не зависящим от них причинам». В то же время, наличие украинского гражданства затрудняет им реализацию своих прав на территории России. По информации авторов законопроекта, с начала 2021-го по сентябрь 2022 года гражданами России стали 636 508 украинцев.