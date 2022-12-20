Госдума приняла закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

20 декабря 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

За осквернение георгиевских лент грозит штраф до 3 миллионов рублей для физлиц Фото: Илья Московец © URA.RU Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, по которому георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы. Максимальная сумма штрафа за публичное осквернение — пять миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы РФ. «В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты», — передает материал . Отмечается, что допускается использование георгиевских лент только как символа воинской славы России. В иных случаях действует штраф до 3 миллионов рублей для физлиц и от трех до пяти миллионов для юрлиц. При совершении противоправного деяния группой лиц по умышленному сговору накладывается штраф от двух до пяти миллионов рублей. Также может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, по которому георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы. Максимальная сумма штрафа за публичное осквернение — пять миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы РФ. «В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты», — передает материал. Отмечается, что допускается использование георгиевских лент только как символа воинской славы России. В иных случаях действует штраф до 3 миллионов рублей для физлиц и от трех до пяти миллионов для юрлиц. При совершении противоправного деяния группой лиц по умышленному сговору накладывается штраф от двух до пяти миллионов рублей. Также может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.