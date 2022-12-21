21 декабря 2022

В Пентагоне предупредили, что РФ не остановит США от передачи оружия Киеву

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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
В Пентагоне заявили, что привыкли к «угрозам» России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США считают необходимым помочь Украине в виде поставок оружия вне зависимости от предупреждений России. Об этом заявил источник в Пентагоне.

«Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно, и когда нужно, невзирая на риторику. В США привыкли к „угрожающим“ комментариям российских официальных лиц», — цитируют РИА Новости слова на представителя Пентагона, который уточнил, что Украине были обещаны лишь оборонительные системы.

Ранее стало известно о визите президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с президентом Джо Байденом. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, украинский лидер боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить Вашингтон. В частности, СМИ предполагают, что Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и беспилотники. В свою очередь Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за возможных поставок оружия Украине.

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В США считают необходимым помочь Украине в виде поставок оружия вне зависимости от предупреждений России. Об этом заявил источник в Пентагоне. «Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно, и когда нужно, невзирая на риторику. В США привыкли к „угрожающим“ комментариям российских официальных лиц», — цитируют РИА Новости слова на представителя Пентагона, который уточнил, что Украине были обещаны лишь оборонительные системы. Ранее стало известно о визите президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с президентом Джо Байденом. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, украинский лидер боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить Вашингтон. В частности, СМИ предполагают, что Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и беспилотники. В свою очередь Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за возможных поставок оружия Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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