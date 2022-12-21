В Пентагоне предупредили, что РФ не остановит США от передачи оружия Киеву

22 декабря 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

В Пентагоне заявили, что привыкли к «угрозам» России Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США считают необходимым помочь Украине в виде поставок оружия вне зависимости от предупреждений России. Об этом заявил источник в Пентагоне. «Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно, и когда нужно, невзирая на риторику. В США привыкли к „угрожающим“ комментариям российских официальных лиц», — цитируют РИА Новости слова на представителя Пентагона, который уточнил, что Украине были обещаны лишь оборонительные системы. Ранее стало известно о визите президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с президентом Джо Байденом. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, украинский лидер боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить Вашингтон. В частности, СМИ предполагают, что Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и беспилотники. В свою очередь Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за возможных поставок оружия Украине.

В США считают необходимым помочь Украине в виде поставок оружия вне зависимости от предупреждений России. Об этом заявил источник в Пентагоне. «Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно, и когда нужно, невзирая на риторику. В США привыкли к „угрожающим“ комментариям российских официальных лиц», — цитируют РИА Новости слова на представителя Пентагона, который уточнил, что Украине были обещаны лишь оборонительные системы. Ранее стало известно о визите президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с президентом Джо Байденом. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, украинский лидер боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить Вашингтон. В частности, СМИ предполагают, что Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и беспилотники. В свою очередь Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за возможных поставок оружия Украине.