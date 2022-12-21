Зеленский раскрыл цель своего визита в Вашингтон Зеленский намерен обсудить с Байденом сотрудничество Украины и США 21 декабря 2022 в 23:55 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский обсудит с Джо Байденом сотрудничество между Украиной и США Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки», — сообщил Зеленский. Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в США. Об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании NBC Питер Александер. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, украинский лидер боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить Вашингтон. В частности, СМИ предполагают, что Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и беспилотники. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки», — сообщил Зеленский. Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в США. Об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании NBC Питер Александер. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, украинский лидер боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить Вашингтон. В частности, СМИ предполагают, что Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и беспилотники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям