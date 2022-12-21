21 декабря 2022

Зеленский раскрыл цель своего визита в Вашингтон

Зеленский намерен обсудить с Байденом сотрудничество Украины и США
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский обсудит с Джо Байденом сотрудничество между Украиной и США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки», — сообщил Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в США. Об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании NBC Питер Александер. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, украинский лидер боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить Вашингтон. В частности, СМИ предполагают, что Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и беспилотники.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки», — сообщил Зеленский. Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в США. Об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании NBC Питер Александер. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, украинский лидер боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить Вашингтон. В частности, СМИ предполагают, что Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и беспилотники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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