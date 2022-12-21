Миасский завод избавился от импортных программ на производстве

Миасский завод полностью заменил импорт в секторе информтехнологий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) завершает работу по созданию программ для документооборота на предприятии взамен импортным аналогам. Как URA.RU сообщил директор по информтехнологиям Эльдар Гумурзаков, финальный этап проекта реализован за семь месяцев.

«За семь месяцев, с июня по декабрь, настроили механизмы ведения конструкторско-технологической документации в системе „T-FLEX PLM“. Также в системе „1С:ERP Управление предприятием 8“ настроили документооборот по первичным документам и передаче их в электронный архив», — сообщил URA.RU Гумурзаков.

Работы проведены в рамках проекта цифровой трансформации «Комплексное решение «Цифровой Урал». С 2020 года затраченная сумма превысила 180 млн рублей. Финансы освоены в рамках государственного безвозмездного субсидирования. Деньги направил Фонд развития информационных технологий (РФРИТ). С начала выполнения проекта завод внедрил также другие цифровые модули. В итоге все базовые процессы на предприятии комплекс мер привел в единое информпространство.

Как рассказал собеседник URA.RU, внедрять импортозамещающие цифровые технологии на автозаводе начали в 2019 году. В настоящий момент «Урал» полностью обеспечен российскими программами.

Проект по импортозамещению внедряется правительством РФ в разных отраслях экономики. В 2022 году в России смогли создать и заменить в использовании импортные аналоги по целому ряду товарных групп. Ограничения действуют в рамках введенных рядом стран экономических санкций.