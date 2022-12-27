ПФР по решению приставов забирал у курганца пенсию больше, чем положено

ПФР по Курганской области забирал деньги у местного пенсионера Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) по Курганской области удерживал 28% пенсии жителя Шадринского муниципального округа по требованию судебных приставов. В итоге у пенсионера оставалась сумма меньше прожиточного минимума. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

«Шадринский межрайонный прокурор по обращению пенсионера проверил соблюдение исполнительного законодательства в деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области. Общая сумма удержаний из пенсии жителя области составляла 28% от денег, которые получает пенсионер», — указано в сообщении прокуратуры Курганской области.

Сообщается, что курганец является должником, из-за чего у него вычитают часть пенсии. Шадринский прокурор подал иск в Курганский областной суд против ПФР. Организацию обязали снизить размер удержаний денег из пенсии курганца до того уровня, чтобы оставшиеся средства находились на уровне прожиточного минимума на территории Курганской области. Как указано в сообщении ведомства, аргументы и апелляция представителей ПФР признаны несостоятельными. Иск прокурора облсуд удовлетворил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области суд обязал местное отделение Пенсионного фонда России лишить женщину части пенсии. Причиной таких мер стала задолженность жительницы Шадринского округа по оплатам коммунальных услуг и договору займа.